Paola e Chiara: la reunion sembra finalmente essere realtà. Nuovo album in studio in arrivo?

È bastata una foto a riaccenedere la speranza nei fan, anche se questa volta sembra prorprio che ci siamo per davvero: Paola e Chiara Iezzi, il duo di sorelle che tante emozioni hanno regalato alla musica italiana fra la fine degli anni ’90 e i primi 2000 starebbero (il condizionale per ora è d’obbligo) lavorando ad un nuovo progetto discografico insieme. La reunion, dunque, pare finalmente essere realtà.

Pochissime ore fa, Paola e Chiara hanno condiviso con i loro follower su Instagram (le due per ora hanno ancora profili separati) una foto che le ritrae insieme. Le due, in ogni caso, non si trovano in un posto qualunque, ma all’interno di uno studio di registrazione. Ad accompagnare lo scatto è la didascalia “Milano, 15/09/2022” segno che questa nuova fase della loro carriera è iniziata proprio nel capoluogo meneghino in questa data.

Nulla è dato sapere, per ora, su quello a cui stanno lavorando. Si sono messe a registrare un singolo? Oppure questa ideale canzone è il preambolo ad un vero e proprio album? Quel che è certo è che c’è qualcosa di grosso che sta bollendo in pentola.

Paola e Chiara: i motivi della separazione

In una diretta Instagram dello scorso luglio, a spiegare le ragioni dietro la fine della collaborazione artistica con la sorella era stata Paola Iezzi, che aveva raccontato: