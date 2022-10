Paola e Chiara: il nuovo progetto discografico prende forma. Ecco tutto quello che sappiamo...

Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, il nuovo progetto discografico di Paola e Chiara prende sempre più forma. Nelle scorse ore, le due sorelle (amatissime dal pubblico LGBTQ italiano) hanno pubblicato sui rispettivi profili social nuove immagini in studio di registrazione, anticipando dunque quello che tutti i loro seguaci attendono da tempo, ovvero l’arrivo di nuovo materiale discografico.

Cosa sappiamo delle nuove canzoni di Paola e Chiara come duo

All Music Italia vi può anticipare che dietro a queste nuove canzoni di Paola e Chiara c’è un progetto ben specifico, ovvero tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023.

Contrariamente agli ultimi rumor circolati, la canzone che potrebbero presentare in gara non sarebbe scritta da Max Pezzali, che questa estate le ha avute con sé come ospiti dei suoi recenti concerti.

La loro ultima partecipazione a Sanremo risale al 2005 con il brano A modo mio, che fu eliminato la prima sera. Le due cantanti tornarono poi nel 2008 nella serata dei duetti con Michele Zarrillo interpretando L’ultimo film insieme.

Le due artiste starebbero piuttosto chiedendo brani in giro a diversi editori italiani, pare con una preferenza su canzoni di matrice indie ma, al tempo stesso, starebbero anche lavorando a pezzi scritti di loro pugno (proprio come quasi tutte le canzoni del loro periodo d’oro a cavallo fra gli anni ’90 e i primi 2000). Tra le major e le etichette che si sono proposte, Paola e Chiara sembrerebbero aver scelto la Warner Music Italy.

Siamo inoltre in grado di anticiparvi che Paola e Chiara, subito dopo il Festival, potrebbero pubblicare una sorta Greatest Hits della loro carriera che includerà dei duetti su alcuni dei loro pezzi più iconici.

L’unica certezza matematica, per il momento, è che nei prossimi mesi uscirà la prima canzone di Paola e Chiara inedita dal 2013, anno di pubblicazione del loro ultimo disco, Giungla.

Credits foto di copertina: Marco Piraccini