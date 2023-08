Paola & Chiara: “Ci chiamano bambine” e “Giornata storica”, i primi due album per la prima volta in vinile

Ci chiamano bambine del 1997 e Giornata Storica, 1998, i primi due album pubblicati da Paola & Chiara, arrivano a settembre per la prima volta in vinile.

I due progetti sono da anni introvabili sul mercato, soprattutto il secondo, un album che fu rivoluzionario, e pertanto non compreso, all’epoca dell’uscita.

Il 2023 è l’anno che ha segnato ritorno del duo formato da Paola e Chiara Iezzi, un reunion che ha trovato la sua consacrazione sul palco del Festival di Sanremo con Furore, brano certificato con il disco di platino, e la sua naturale continuazione con la pubblicazione dell’album Per sempre, disco in cui Paola & Chiara hanno ricantato i propri successi con diversi artisti della scena musicale italiana.

Visto il grande affetto dimostrato dal pubblico nei confronti delle cantautrici Columbia/Sony Music Italy ha decido di stampare, per la prima volta in vinile 33 giri, i primi due dischi delle sorelle Iezzi.

Ci chiamano bambine uscì nel 1997 a seguito della vittoria di Paola & Chiara tra le Nuove proposte del Festival con il brano Amici come prima e vendette oltre 150.000 copie (disco di platino).

Al suo interno è presente anche il singolo estivo Bella, brano che affronta il tema dell’anoressia.

Con il ritorno al Festival in gara tra i big con Per te nel 1998 l’album uscì in una nuova versione contenente il nuovo brano oltre a Ti vada o no, canzone contenuta nella versione italiana del film Disney Hercules, una versione acustica di Bella e una remix di Ci chiamano bambine.

Ad uscire in vinile sarà la versione originale del disco contenente i seguenti brani:

Ci chiamano bambine Tu Non Sai Vola Il Tempo Amici come prima Bella Nascondi Te Mi Fa Morire Francy Amore Mio In viaggio

La produzione dell’intero album è stata curata da Phil Palmer.

La versione vinile giallo autografato, già in pre-order su Amazon, sarà disponibile dall’8 settembre 2023.

Giornata storica, secondo album delle sorelle Iezzi lanciato a ottobre del 1998, è un disco molto particolare che fu dedicato da Paola & Chiara alla memoria delle vittime della strage di Omagh in Irlanda del nord nell’agosto del 1998.

Con questo album le due ragazze cambiano look, da quello rassicurante del primo Festival, al capello corto accompagnato da vestiti di tendenza, e si spostano verso sonorità rock influenzate da un loro viaggio in Irlanda.

Il disco, complice anche la seconda partecipazione al Festival chiusasi con un deludente 16esimo posto, non riesce a bissare il successo del precedente album.

Dal progetto, prodotto da Massimo Luca, vengono estratti i singoli Colpo di fulmine, Non puoi dire di no e Nina.

Questa la tracklist:

Non può essere Siamo noi Non Puoi Dire Di No Ma-Pa Le Favole Giornata Storica Colpo di fulmine Nina Sogni Ad Occhi Aperti Elena Fragola Meglio Cosi’ Cosa Vuoi Soldati

Il 6 ottobre arriverà nei negozi, per la prima volta in vinile, l’edizione limitata autografata dalle artiste in vinile colorato rosso.

Dopo queste prime due uscite è probabile che Columbia continua la pubblicazione degli altri dischi del duo. Al momento è certa la pubblicazione, l’1 dicembre, di Blu, quinto disco di Paola & Chiara lanciato nel 2004 e contenente il singolo Blu, Diana, canzone dedicata alla Principessa del Galles, e il brano che scatenò la polemica attorno alle artiste, Kamasutra.