Pacifico: live con Un anno che pare sognato. Date e biglietti

In Copertina

Michele Merlo: le parole dei cantanti per ricordare il giovane artista scomparso

Anche il padre dell'artista ha voluto ringraziare tutti i fan di Michele.

Amici 20: continua il successo degli artisti di questa edizione con quasi 650.000 copie certificate

Quattro artisti, in pochi mesi, hanno già raggiunto metà delle vendite dei 34 artisti in gara al Festival di Sanremo.

Ritorna la musica live: ecco tutti i concerti dell'estate 2021 in un unico articolo

Con i dovuti accorgimenti per il rispetto delle regole di emergenza sanitaria, torna la musica dal vivo.

Michele Merlo: il messaggio d'addio di Maria De Filippi e della redazione di Amici (video)

Il video postato dalla redazione è accompagnato da uno dei brani più belli dell'artista, "Vorrei proteggerti dal mondo".

Certificazioni FIMI settimana #22: Ben tre nuove certificazioni per Rkomi. Nuovi traguardi per i ragazzi di Amici

Tra gli album certificato anche "La voce del padrone" di Franco Battiato.

Sanremo 2021 tre mesi dopo... la crisi degli album, solo quattro dischi in classifica... la vincitrice morale nelle vendite è Madame

L'album di debutto della giovane artista ad oggi non è mai uscito dalla Top 10 della classifica FIMI.

Top e Flop Maggio 2021: Eurovision, Amici e Sangiovanni al top! Da rivedere Mahmood, Margherita Vicario e Alfa

Maggio è il mese della transizione che musicalmente corrisponde al passaggio tra i brani di Sanremo e i tormentoni estivi! Analizziamo Top e flop.

Gli album italiani in uscita nel mese di giugno: Emma, Mahmood, Shiva, Tony Effe, Sottotono, Baby K e tanti altri ancora...

Cd, versioni speciali, vinili, copie autografate ed repack. Ecco cosa ci aspetta a giugno.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale

ALBUM IN USCITA 2021

Articolo in continuo aggiornamento...

Videointervista a Federica Carta e MyDrama: “Continuate a combattere. L’amore è amore”

Federica Carta e MyDrama protagoniste di un nuovo singolo in cui le due giovani artiste dimostrano di non avere paura a lanciare messaggi importanti.

Intervista ad Anto Paga: "Con Sulla mia pelle ho riscritto nella mia testa il finale di una storia andata male"

Ad oggi il giovane artista vanta già oltre 20 milioni di stream grazie a brani diventati virali su Instagram e TikTok.

Videointervista a LowLow: “Sono in una fase di ricerca e ora vi presento il mio singolo schizofrenico!”

E' uscito il nuovo singolo di LowLow Fino a Che Non ti Odierò. Per l'occasione il rapper ha coinvolto l'amico Ghemon. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Martina Beltrami: “Come disse John Lennon... ’Amare significa dover dire mi dispiace ogni quindici minuti‘”

E' uscito per Fiero Dischi il nuovo singolo di Martina Beltrami Per Dirti Che (Mi Spiace). Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista ad Anna Tatangelo: “Le persone si incontrano per rinascere. Nascere non basta mai a nessuno”

E' uscito il nuovo album di Anna Tatangelo Annazero, progetto discografico nel quale l'artista di Sora vira verso quelle nuove sonorità.

Videointervista a Claudio Baglioni: il 2 giugno uno speciale evento in streaming per presentare “In questa storia che è la mia”

Il 2 giugno si svolgerà sulla piattaforma ItsART uno spettacolare e irripetibile evento con protagonista Claudio Baglioni. In streaming dal Teatro dell'Opera di Roma il cantautore.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Nel successo di vendite di Sanremo 2021 e Amici 20 c'è la risposta alla domanda: perché Amadeus non può lasciare il Festival

Amici 20 vs Sanremo 2021 vendite e risultati. Le due manifestazioni musicali più importanti d'Italia. Da una parte il Festival della Canzone Italiana, la manifestazione che da oltre 70 anni dà spazio agli artisti italiani per una settimana intera, dall'altra il Talent show per eccellenza della televisione italiana in onda per circa 7/8 mesi all'anno e...

Pacifico: live con Un anno che pare sognato. Date e biglietti

Pacifico torna ad esibirsi dal vivo con lo spettacolo Un anno che pare Sognato. Tre appuntamenti durante i quali il cantautore, accompagnato da Antonio Loffreddi (viola), presenterà.

Vasco Brondi: parte il tour estivo 2021. Date e biglietti

Vasco Brondi annuncia le date del tour estivo che partirà il prossimo 27 giugno. “Finalmente si ricomincia a suonare” – scrive Vasco Brondi – “Nel nuovo.

Ritorna la musica live: ecco tutti i concerti dell'estate 2021 in un unico articolo

Con i dovuti accorgimenti per il rispetto delle regole di emergenza sanitaria, torna la musica dal vivo.

Amici 20: continua il successo degli artisti di questa edizione con quasi 650.000 copie certificate

Quattro artisti, in pochi mesi, hanno già raggiunto metà delle vendite dei 34 artisti in gara al Festival di Sanremo.

Måneskin: silenzio sul cambio management mentre firmano con la Pepsi e decollano negli USA con il supporto di Miley Cyrus

Il disco della band si è piazzato alla #4 della Top 10 Album Globals di Spotify e anche Miley Cyrus li ha ricondivisi su Instagram.

La rabbia di GionnyScandal per Michele Merlo: "Lo avete rimandato a casa dall'ospedale, fargli un check era vostro dovere..."

"Avete rimandato a casa un ragazzo di 28 anni che era venuto in ospedale INSISTENDO che gli faceva male la testa...".

Francesco De Gregori: tutti i live dell'estate 2021. Date e biglietti.

Francesco De Gregori torna live quest'estate con il tour De Gregori & Band Live - Greatest Hits. Il tour prenderà il via da Cervere (CN) con.

Franco126: da luglio il tour Multisala Premiere. Date e biglietti.

Franco126 annuncia le prime date del Multisala Premiere, il tour che partirà da luglio e attraverserà l'italia per tutta l'estate. Il tour estivo anticipa le date.

Gianluca Grignani: concerto-evento La Fabbrica di Plastica and only the best. Info e biglietti.

Gianluca Grignani annuncia uno speciale concerto al Mediolanum Forum per celebrare La Fabbrica di Plastica. In occasione dei 25 anni del suo iconico album La Fabbrica.

Michele Merlo: il messaggio d'addio di Maria De Filippi e della redazione di Amici (video)

Il video postato dalla redazione è accompagnato da uno dei brani più belli dell'artista, "Vorrei proteggerti dal mondo".

Michele Merlo: le parole dei cantanti per ricordare il giovane artista scomparso

Anche il padre dell'artista ha voluto ringraziare tutti i fan di Michele.

Emma: l'Arena si inchina all'energia della cantautrice salentina

L'Arena di Verona, dopo una serata trionfale ed elegante con Il Volo, si trasforma e regala più di due ore di musica ed energia. .

Michele Merlo non ce l'ha fatta. Il giovane cantante si è spento

Se ne va un ragazzo che in pochi anni ha vissuto tre vite artistiche che ancora tanto aveva da dare con la sua musica.

Sanremo 2021 tre mesi dopo... la crisi degli album, solo quattro dischi in classifica... la vincitrice morale nelle vendite è Madame

L'album di debutto della giovane artista ad oggi non è mai uscito dalla Top 10 della classifica FIMI.

Cristina Donà lancia il singolo “Desiderio” dal nuovo album di inediti

Con il lancio del singolo la cantautrice ha annunciato le date del tour estivo.

Katia Ricciarelli, Il Cile e i Fratelli Dj Jad e Wlady lanciano per l'estate "Tonight Mon Amour"

Katia Ricciarelli con Il Cile ed i fratelli DJ Jad e Wlady lancia il singolo "Tonight mon amour".

Emma torna all'Arena di Verona con 5.000 persone presenti e dedica il concerto a Michele Merlo (scaletta)

In scaletta anche un omaggio a Franco Battiato con Dardust.

The Kolors arriva il vinile "Singles" in attesa del nuovo album

Cinque brani racchiusi in un vinile a edizione limitata.

News

dalla discografia

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 4 giugno: Madame, Emma & Loredana Bertè, Noemi & Carl Brave...

radio date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 giugno

Testo&Contesto

Speciale Testo & ConTesto: a 26 anni dalla scomparsa l'analisi di tre canzoni per omaggiare Mia Martini

W la Mamma

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

La mosca Tzè Tzè

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A tutto pop

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

A-V Indie

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Young Tommy lancia il brano drill "Young G" anticipazione di YIN&YANG

Limoni lancia il nuovo singolo "Brucia la stanza"

Anteprima video: ecco "Litorale" di Santoianni un video 100% indie di origine controllata

Aemme: il nuovo singolo del giovane e promettente cantante e rapper pugliese "Sesso Ovunque"

Caveleon: il nuovo singolo è “Feels Like”! La trilogia... continua!

Stillpani: un dialogo interiore e una fotografia di una realtà distorta nel singolo “Schiaffi”

Celestopoly: fuori “Caffè”, un brano che fa riflettere sull’importanza di sapersi ascoltare

Caterina: il nuovo singolo “Abitudini” prima dell'avvio del tour estivo

I Galassie lanciano "Papaya", un tentativo di fermare il tempo per guardare alle piccole cose

Certificazioni FIMI settimana #22: Ben tre nuove certificazioni per Rkomi. Nuovi traguardi per i ragazzi di Amici

Classifica Spotify Settimana #22: Sangiovanni ancora al top! Nella Viral bene i brani eurovisivi

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #22: Sangiovanni guida tra album e singoli. I Litfiba in testa tra i vinili

Classifica Radio Earone Settimana #22: Coldplay ancora in testa. Samuel e Francesca Michielin sul podio

Certificazioni FIMI settimana 21: Sangiovanni inarrestabile porta Malibù e il suo EP d'esordio al disco di platino

Classifica Spotify Settimana #21: Sangiovanni doppia Aka 7even! Nella Viral boom Eurovision!

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Federica Carta MyDrama Intervista Tocca a me

LowLow Intervista Fino a Che Non ti odierò

Martina Beltrami Intervista Per Dirti Che (Mi Spiace)

Enula Intervista Contorta

Eurovision 2021 il giornalista che scoppia in lacrime, Simone zani

Black Mamba Portogallo Intervista Eurovision Song Contest 2021

Maneskin Intervista Eurovision Song Contest 2021

Blind Channel Finlandia Intervista Eurovision Song Contest 2021

Aka 7even Intervista dopo Amici 2021

James Newman UK Intervista Turquois Carpet Eurovision Song Contest 2021

Hurricane Serbia Intervista Turquois Carpet Eurovision Song Contest 2021

Natalia Gordienko e Phillipp Kirkorov– Moldova Intervista Turquoise Carpet Eurovision Song Contest