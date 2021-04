Pacifico firma la colonna sonora del film: “Genitori VS Influencer” di Michela Andreozzi

Genitori VS Influencer è il titolo del film di Michela Andreozzi in onda dal 4 aprile su Sky Cinema. La colonna sonora sarà anticipata dal brano Gli anni davanti, che vede come autore uno dei nomi più apprezzati nel nostro panorama musicale italiano, Pacifico, che del film è autore dell’intera soundtrack.

Il film di della Andreozzi è una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis.

La colonna sonora Genitori VS. Influencer Original Soundtrack fuori per Edizioni Curci, composta dalle musiche originali e dal brano inedito Gli anni davanti sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download a partire da lunedì 5 aprile.

Ecco come Pacifico racconta questo ritorno nel mondo “delle immagini”…

“In realtà non vedevo l’ora di riprendere a lavorare con le immagini. Sono un cinefilo devoto e onnivoro, amo i blockbuster come i film d’autore con tre linee di dialogo. Michela Andreozzi mi ha contattato tramite Fabio Volo, amico sempre generoso con me. Con Michela non ci siamo mai incontrati, ci siamo solo scritti e parlati. Eppure, la sintonia è stata naturale e immediata. Mi ha citato riferimenti che erano gli stessi miei, aveva la stessa mia necessità di trovare un commento sonoro al film che fosse luminoso, incoraggiante. Ho scritto e suonato quasi tutto da solo, nel mio studiolo parigino, il Pippapà Studio, in pieno lockdown. Mi sono poi avvalso di collaboratori di valore, con alcuni di loro collaboro ormai da anni: Max Faggioni, ha mixato tutto presso Fonologie Monzesi, il suo studio. E mi ha assistito a distanza colmando le mie lacune tecniche. Antonio Leofreddi ha suonato come sempre impeccabilmente la viola, Silvio Masanotti le chitarre su un brano, Mario Mariotti la tromba. Michela aveva già pensato a mettere una mia canzone, e infatti Le Mie Parole”nella versione di Samuele Bersani è a commento di una scena importante del film. A questa, e alle musiche scritte appositamente, ho aggiunto un brano inedito, ‘GLI ANNI DAVANTI’. Anche in questa canzone, come in molte delle mie, ho cercato di metterci un’esortazione, un invito a guardare con voglia e speranza agli anni che verranno.

Pacifico, una storia di canzoni…

Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, PACIFICO ha all’attivo sei dischi e ha vinto il Premio Tenco per la Migliore Opera Prima, la Targa Tenco 2015 come Migliore canzone dell’anno, e numerosi altri riconoscimenti.

Ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo in qualità di interprete nel 2004, portando in gara il brano Solo un sogno e vincendo il premio per la miglior musica.

Tra i suoi brani scritti per altri più noti troviamo:

Ha scritto per il cinema (da Gabriele Muccino a Roberta Torre) e ha scritto e portato in scena il monologo teatrale Boxe a Milano. Ha pubblicato per Baldini e Castoldi, il romanzo Ti ho dato un bacio mentre dormivi, poi ripubblicato da La Nave di Teseo.

Come autore collabora con i più importanti artisti italiani: oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini (Sei nell’anima su tutte) ha scritto per Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti e molti altri.

Pacifico Gli anni davanti testo

In fondo non si cambia mai

ma niente può restare intero

sei pronto e questo non lo sai

e farà male, sarà vero

Gli anni davanti ci aspettano

in testa lampi e passaggi di nuvole

io e te abbracciati al riparo da questa vita

Gli anni a cercarsi, a conoscersi

a darsi il braccio a coprirsi, a raccogliersi

che serve rabbia e coraggio in questa vita

E adesso non ci pensi più

fai luce in ogni posto chiuso

sei solo e finalmente tu

che hai perso e non ti sei perduto

Gli anni davanti ci aspettano

spalanca il tempo, improvvise voragini

io e te per mano al riparo da questa vita

Gli anni a capire, a confondersi

ad aggiustare ogni istante per viverci

che serve rabbia e coraggio in questa vita

Gli anni migliori ci aspettano

noi senza pace testardi saremo lì

a fare ancora di testa un’altra vita