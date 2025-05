Pablo Murphy racconta il meraviglioso caos dei “21” anni nel suo nuovo singolo

Dopo aver raggiunto i Live durante l’ultima edizione di X Factor, il cantautore italo scozzese Pablo Murphy torna con il nuovo singolo 21 (Stage One / ADA Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 30 maggio.

21 di Pablo Murphy è un brano pop up-tempo dal cuore brit pop anni ’90 che racconta, con leggerezza e sincerità, il caos meraviglioso dei ventuno anni, quando tutto sembra confuso, ma ogni sbaglio è solo un altro passo per capire chi si è davvero. Il testo presenta frasi dirette, autoironia e un’urgenza da cantare a squarciagola in macchina, mentre fuori tutto si muove troppo velocemente,

21 nasce perché a volte ci chiedono di sapere già chi siamo, quando a volte non conosciamo nemmeno le più piccole cose. Ed è proprio questo che muove la creazione del brano: da una stanza disordinata dentro la testa, da mille scuse mezze vere.

Con la sua voce italo-scozzese e accompagnato da una chitarra dal mood spensierato, Pablo Murphy risponde a tutto questo come si fa quando si è giovani e non si hanno tutte le risposte: «I’m just twenty-one».

Il brano descrive anche un altro momento preciso, quello in cui si smette di fingere di avere tutto sotto controllo, dove ogni errore diventa parte del viaggio e ogni piccolo caos è solo un modo per dire che si sta provando a vivere.

Foto di copertina a cura di @_cookiecrumbles