Orlando celebra il coraggio di scegliersi ogni giorno nel nuovo singolo “La Vita Completata”

Orlando, La Vita Completata: significato del testo del nuovo singolo.
Dopo la pubblicazione de La Maglia Dei Guns, il brano con cui il cantautore veronese ha inaugurato la collaborazione con Carosello Records, e la selezione tra le giovani promesse di VEVO Italia per Newcomers 2026, Orlando torna con un nuovo singolo: La Vita Completata.
Accompagnato da un videoclip, che ritrae l’artista in scene di vita ordinaria, il brano è una celebrazione della vita, narrata con l’urgenza emotiva e la sensibilità di un osservatore attento, attraverso un approccio naturale e diretto.
“La Vita Completata non è un traguardo da raggiungere, ma è l’arte di fermarsi un attimo e amare la vita così com’è. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci faccia sentire completi, perché – in fondo – nasciamo con dei vuoti da colmare. Ma credo che il trucco non sia fissarsi su ciò che ci manca, ma su tutto quello che abbiamo già“.
ORLANDO, “LA VITA COMPLETATA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
La Vita Completata racconta la paura sottile di perdersi, che emerge quando l’amore diventa una scelta responsabile e consapevole.
Allo stesso tempo, però, il brano celebra anche l’esatto opposto, ovvero il coraggio di continuare a scegliersi senza esitazioni, irresponsabilmente, per completarsi a vicenda, così come fanno, da quasi sessant’anni, i protagonisti dell’artwork: Giuseppe e Maria.
TESTO DEL BRANO
Ma che fretta c’è?
Non guardarmi come se
Avessi qualcosa da nascondere
So che ti senti sbagliata
Non vuoi correre (No, no)
Delle volte un po’ mi tratti
Come se volessi smettere, eh
E che voglia hai?
La risata che risuona
Per coprire quanto hai pianto
So, hai paura che la vita
Poi ti butti dritta all’angolo
E che sia solo colpa tua
Noi che facciamo l’amore
Solo quando gli altri dormono
Per la paura che si perda
Che non ci è mai passata
Ma dove vuoi che vada?
Con te, con te
Diventa tutto casa
Con te, con te
Ho la vita completata
Ma che frеtta c’era?
Maledetta primavеra
Che ti rende un po’ lunatica
Se stai male fai la scema
Per alleggerirti l’anima
E non vedi cosa sei per me
Sei le gambe quando
Un passo sembra lungo un chilometro
Sei le mani quando
Scordo quanto valga una carezza
Sei lo specchio quando
Mi vedo di merda più del solito
Sei la testa quando
La mia dice: “Non ce la farai”
Noi che facciamo l’amore
Solo quando gli altri dormono
Per la paura che si perda
Che non ci è mai passata
Ma dove vuoi che vada?
Con te (con te), con te (con te)
Diventa tutto casa
Con te (con te), con te (con te)
Ho la vita completata
(Con te, con te)
Questo nostro viaggio è solo andata
Foto di copertina a cura di Vito De Laurentis