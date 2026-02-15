Orlando celebra il coraggio di scegliersi ogni giorno nel nuovo singolo “La Vita Completata”

Orlando, La Vita Completata: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo la pubblicazione de La Maglia Dei Guns, il brano con cui il cantautore veronese ha inaugurato la collaborazione con Carosello Records, e la selezione tra le giovani promesse di VEVO Italia per Newcomers 2026, Orlando torna con un nuovo singolo: La Vita Completata.

Accompagnato da un videoclip, che ritrae l’artista in scene di vita ordinaria, il brano è una celebrazione della vita, narrata con l’urgenza emotiva e la sensibilità di un osservatore attento, attraverso un approccio naturale e diretto.

“La Vita Completata non è un traguardo da raggiungere, ma è l’arte di fermarsi un attimo e amare la vita così com’è. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci faccia sentire completi, perché – in fondo – nasciamo con dei vuoti da colmare. Ma credo che il trucco non sia fissarsi su ciò che ci manca, ma su tutto quello che abbiamo già“.

ORLANDO, “LA VITA COMPLETATA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

La Vita Completata racconta la paura sottile di perdersi, che emerge quando l’amore diventa una scelta responsabile e consapevole.

Allo stesso tempo, però, il brano celebra anche l’esatto opposto, ovvero il coraggio di continuare a scegliersi senza esitazioni, irresponsabilmente, per completarsi a vicenda, così come fanno, da quasi sessant’anni, i protagonisti dell’artwork: Giuseppe e Maria.

TESTO DEL BRANO

Ma che fretta c’è?

Non guardarmi come se

Avessi qualcosa da nascondere

So che ti senti sbagliata

Non vuoi correre (No, no)

Delle volte un po’ mi tratti

Come se volessi smettere, eh

E che voglia hai?

La risata che risuona

Per coprire quanto hai pianto

So, hai paura che la vita

Poi ti butti dritta all’angolo

E che sia solo colpa tua

Noi che facciamo l’amore

Solo quando gli altri dormono

Per la paura che si perda

Che non ci è mai passata

Ma dove vuoi che vada?

Con te, con te

Diventa tutto casa

Con te, con te

Ho la vita completata

Ma che frеtta c’era?

Maledetta primavеra

Che ti rende un po’ lunatica

Se stai male fai la scema

Per alleggerirti l’anima

E non vedi cosa sei per me

Sei le gambe quando

Un passo sembra lungo un chilometro

Sei le mani quando

Scordo quanto valga una carezza

Sei lo specchio quando

Mi vedo di merda più del solito

Sei la testa quando

La mia dice: “Non ce la farai”

Noi che facciamo l’amore

Solo quando gli altri dormono

Per la paura che si perda

Che non ci è mai passata

Ma dove vuoi che vada?

Con te (con te), con te (con te)

Diventa tutto casa

Con te (con te), con te (con te)

Ho la vita completata

(Con te, con te)

Questo nostro viaggio è solo andata

Foto di copertina a cura di Vito De Laurentis