OrioN pubblica l’EP d’esordio L’ultimo romantico, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 giugno 2026. In un tempo in cui mostrarsi vulnerabili sembra sempre più difficile, il cantautore e chitarrista romano sceglie di fare della sensibilità il centro del suo primo progetto discografico.

L’EP, pubblicato da Stemma Music e distribuito da Artist First, raccoglie sei brani che affrontano temi come identità, sentimenti, fragilità e bisogno di autenticità. OrioN tratta questi temi attraverso lo sguardo di una generazione cresciuta tra connessioni digitali e relazioni sempre più veloci.

OrioN mette al centro il valore di essere diversi

Con L’ultimo romantico, l’artista invita i giovani a riconoscere la propria unicità, a non omologarsi, e a riscoprire il valore dei sentimenti. Il titolo dell’EP non è una dichiarazione sentimentale, ma una presa di posizione. Nel progetto, il romanticismo non viene raccontato come nostalgia del passato ma come una forma di resistenza contemporanea, legata alla capacità di restare fedeli a ciò che si prova.

“Questo EP nasce dal desiderio di ricordare a chi mi ascolta che essere diversi non è un limite, ma una forza“, spiega l’artista. “Viviamo in un mondo che spesso ci spinge a sembrare tutti uguali, a nascondere ciò che sentiamo davvero. Io credo invece che la parte più fragile e più autentica di noi sia anche quella più preziosa. “L’ultimo romantico” è un invito a restare umani, a credere ancora nei sentimenti veri e a non avere paura della propria unicità“.

Questo messaggio attraversa tutte le tracce del progetto e trova nella scrittura personale di OrioN il proprio filo conduttore.

Sei brani tra relazioni, identità e ricerca personale

La tracklist di L’ultimo romantico comprende:

1. Siamo perfetti

2. L’amore m’ha viziato

3. Diamanti nel fango

4. 29 ore

5. Uno tra 100

6. Ermo

Tra i brani presenti spicca Uno tra 100, scelto come primo singolo estratto dall’EP. La canzone sarà accompagnata da un videoclip ufficiale in uscita il 26 giugno 2026 e introduce l’immaginario che accompagna l’intero progetto.

Pop contemporaneo e attenzione agli strumenti suonati

Sul piano musicale, il lavoro nasce dall’incontro tra scrittura pop e una forte attenzione alla dimensione strumentale. Chitarre, riff e intrecci tra gli strumenti occupano uno spazio centrale negli arrangiamenti, evitando una produzione costruita esclusivamente sull’elettronica.

La produzione artistica e gli arrangiamenti portano la firma di Stefano Borzi, David Pieralisi e dello stesso OrioN, con registrazioni realizzate presso gli Studi STEMMA di Roma.

L’obiettivo del lavoro in studio è stato quello di mantenere un equilibrio tra un linguaggio pop attuale e una resa sonora più organica, capace di valorizzare la componente emotiva della scrittura senza rinunciare all’impatto radiofonico.

OrioN presenta l’ep con tre showcase nel Lazio

Per OrioN, L’iltimo romantico rappresenta il primo capitolo discografico strutturato dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2024, dove aveva raggiunto la finale con Diamanti nel fango.

L’uscita dell’EP sarà accompagnata da tre showcase live in programma tra luglio e settembre 2026 in alcuni club del Lazio. Gli appuntamenti sono pensati come occasioni di incontro diretto con pubblico, operatori del settore e stampa.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito di LAZIOsound, iniziativa finanziata dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.