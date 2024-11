Sanremo Giovani 2024, videointervista a OrioN: “Più hai paura di te stesso, più è alta la probabilità di sbagliare”

A pochi giorni dal terzo appuntamento televisivo di Sanremo Giovani 2024, previsto per martedì 26 novembre in seconda serata su Rai 2, abbiamo incontrato OrioN, che ci ha parlato di Diamanti nel fango (Stemma Music / Artist First), il brano con il quale il cantautore proverà ad accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Diamanti nel fango è un inno alla bellezza nascosta nelle avversità. OrioN utilizza una narrativa sincera e viscerale per dipingere l’amore come una gemma preziosa, rara e capace di splendere anche tra errori e disillusioni.

Con immagini potenti e un sound essenziale, il singolo invita a guardare oltre le apparenze, riscoprendo il valore di ciò che conta davvero.

OrioN racconta: «Diamanti nel fango è un inno all’unicità nascosta nella difficoltà di lasciare andare qualcuno, un viaggio che invita a riscoprire l’autenticità di ognuno di noi e che esorta a non farsi sporcare “dal fango”».

OrioN presenterà Diamanti nel fango in gara martedì 3 dicembre su Rai 2, in seconda serata dalle 22:45.

SANREMO GIOVANI 2024, “DIAMANTI NEL FANGO”: VIDEOINTERVISTA A ORION

ORION: LA STORIA

Classe 2006, OrioN è un cantautore e chitarrista romano. Scrive canzoni con l’obiettivo di raccontare storie autentiche, capaci di trasmettere emozioni profonde.

Attraverso la sua musica, esplora un sound che riflette la sua identità: malinconico ma solare, diretto e sincero, capace di reinterpretare in modo autentico ciò che più ama di ogni genere musicale.