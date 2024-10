Sanremo Giovani 2024: Orion porta in gara la sua dedica d’amore con “Diamanti nel fango”

Sanremo Giovani 2024 – Orion, Diamanti nel fango: significato del testo del brano con il cantautore partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO giovani 2024 ORION DIAMANTI NEL FANGO: SIGNIFICATO DEL BRANO

Canzone d’amore semplice e leggera in cui lui la vede come un “diamante nel fango”: preziosa e unica, anche se nascosta o sottovalutata dagli altri.

Nonostante gli errori commessi e le difficoltà, lui è disposto a “sporcarsi le mani” per proteggerla e salvarla.

QUI potete ascoltare la canzone.

Sanremo giovani 2024 ORION DIAMANTI NEL FANGO: TESTO DEL BRANO

Mi servirà un navigatore

Mi ero perso in un paio di occhi

Lo sai che ci resterei ore

Ma poi tu alla fine ti togli

Di errore ne ho fatti un po’ troppi

Ti ho persa come fanno tutti

Saranno più belli ricordi

Che in fondo parliamo con gli occhi

Mi hai scavato dentro come un minatore

Sei arrivata al centro solo in due parole

Se c’hai il cuore morto, lo rianimerò

Sarai tu un altro di quei

Diamanti nel fango

La gente li spacca per guardarci dentro

Poi li butteranno

Li distruggeranno

discoteche fanno schifo

Ma se ci stai tu, è un paradiso

Te l’hanno mai detto

Se la password del divertimento

Sei l’8 giugno

Col tumore ci ho fatto un intruglio

Io l’ho presa nel petto

Quella lama del tuo sguardo spento

Hai ragione, lo ammetto

Quell’abbraccio mi ha un attimo spento

Mi hai visto da dentro come il mio dottore

Poi hai ballato un lento dentro un film d’azione

se c’hai il cuore freddo, lo riscalderò

Sarai un altro di quei

Diamanti nel fango

La gente li spacca per guardarci dentro

Poi li butteranno

Li distruggeranno

sei un diamante nel fango

Mi sporco le mani per prenderti al volo

Poi ritorneranno

E ti ruberanno

Scusa se

Io in quel verde ci ho visto qualcosa

Che le altre mi hanno tolto di tutto finora

Scusa se il nostro viaggio non è mai iniziato

Scusa se finalmente mi sono scusato

Sei tu un altro di quei

Diamanti nel fango

La gente li spacca per guardarci dentro

Poi li butteranno

Li distruggeranno

sei un diamante nel fango

Mi sporco le mani per prenderti al volo

Poi ritorneranno

E ti ruberanno

Ti tirerò fuori dal fango