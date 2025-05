Occhi a cuore: il ritorno esoterico-pop di Jovanotti con un singolo da ballare con il vento in faccia

Jovanotti Occhi a cuore testo e significato del nuovo singolo per l’estate 2025.

Dopo aver infiammato i palazzetti con il suo PalaJova, Jovanotti torna con una canzone che ha tutta l’aria di un nuovo manifesto poetico, tra leggerezza e visione. Si intitola Occhi a cuore ed è fuori da venerdì 16 maggio per Island Records/Universal Music.

Jovanotti – occhi a cuore – significato del brano

Occhi a cuore è una delle nuove tracce tratte da Il corpo umano vol. 1, l’ultimo album di Lorenzo pubblicato a gennaio e già certificato disco d’oro. Descriverla non è semplice: è un mix esoterico ed estivo, con echi new wave e una scrittura che mescola nascondigli, giochi di parole e ritornelli da cantare a squarciagola.

«Ho smesso di aspettare», dice Jova, che racconta di aver scritto la canzone dopo aver letto la poesia I am waiting di Lawrence Ferlinghetti. Un punto di partenza che ribalta la prospettiva: da chi attende, a chi vive qui e ora, in un presente pulsante, anche se tutto attorno sembra bruciare.

«Occhi a cuore è una canzone con il doppiofondo, come le auto dei contrabbandieri che passano le frontiere», racconta Lorenzo. Sotto il ritornello semplice, quasi da emoji, si nasconde un inno per tutti i cercatori di luce. Un pezzo che arriva da dentro ma vuole andare lontano, sparato dalle casse di uno stabilimento balneare a tutta birra.

Composta in studio con Dardust, la canzone si è completata con un ritornello da ragazzini al mare, una regressione infantile che sovverte la profondità del testo e gli regala una spinta pop irresistibile.

Il videoclip girato all’Unipol Forum (con Teresa Cherubini)

Ad accompagnare il brano, un videoclip firmato dal team YouNuts!, girato durante un giorno off all’Unipol Forum di Milano. Il video è un trip visivo che si muove tra immaginario, ironia e citazioni anni ’70, e vede anche la partecipazione di Teresa Cherubini – figlia di Lorenzo – alle prese con le clic-clac, cult del passato. Una presenza rara e significativa: l’ultima volta apparve nel 2015 nel video E non hai visto ancora niente.

JOVANOTTI – OCCHI A CUORE – TESTO

HO SMESSO DI ASPETTARE

DI ESSERE IMMORTALE

GUARDANDO ANDARE VIA

LA GENTE SENZA PIU TORNARE

HO SMESSO DI ASPETTARE

IN FILA PER ENTRARE

NEI POSTI DOVE POI

NON CI VOLEVO NEANCHE ANDARE

I PUGNI CHIUSI IN TASCA

CHE SI APRONO COME FIORI

QUANDO LI TIRO FUORI

PER SUONARE I MIEI TAMBURI

LA VADO A PRENDERE ORA

LA LUNA SOPRA IL MARE

HO SMESSO DI ASPETTARE

L’ALBA DENTRO ALL’IMBRUNIRE

SIAMO QUA

A UN CERTO PUNTO DELL’ETERNITA’

SU UNA STRADA D’ASFALTO CHE VA

VERSO UN SALTO NEL BUIO

CHE PARTORIRA’

UNA STELLA DANZANTE

OCCHI A CUORE COME RAGAZZINI AL MARE

VOGLIA DI DIMENTICARE

LE STORIE FINITE

LE FACCE INCAZZATE

LE GOMME BUCATE

LE VITE PASSATE

AD AVERE PAZIENZA

FACCIO SENZA

CHE ARRIVI IL CARNEVALE

LA PACE UNIVERSALE

HO SMESSO DI ASPETTARE

IL MIO MOMENTO PER SPACCARE

LA GLORIA GENERALE

LA FINE DEL DOLORE

HO SMESSO DI ASPETTARE

L’EFFETTO QUANDO SALE

HO SMESSO DI INIZIARE

POI SUBITO FINIRE

HO SMESSO DI PARLARE

SE NON HO NIENTE DA DIRE

HO SMESSO DI ASPETTARE

CHE IL MONDO SI RISOLVA

CHE IL GHIACCIAIO SI SCIOLGA

SIAMO QUA

A UN CERTO PUNTO DELL’ETERNITA’

SU UNA CABRIO LANCIATA CHE VA

VERSO UN PUNTO DI FUGA

UNA META DISTANTE

UNA LUCE ACCECANTE

OCCHI A CUORE

COME RAGAZZINI AL MARE

VOGLIA DI LASCIARE ANDARE

LE STORIE FINITE

LE FACCE INCAZZATE

LE GOMME BUCATE

LE VITE PASSATE

AD AVERE PAZIENZA

FACCIO SENZA

CHE ARRIVI IL TEMPO BELLO

CHE TORNI MIO FRATELLO

CHE INIZI CAROSELLO

E’ LO STESSO

VIVO ADESSO

SENTINELLA DI GUARDIA ALLA NOTTE

FAMMI ENTRARE NEL BUIO CHE C’E’

CON LE STELLE SI TRACCIANO ROTTE

LA PAROLA D’ORDINE E’

OCCHI A CUORE OCCHI A CUORE OCCHI A CUORE

OCCHI A CUORE

COME UN RAGAZZINO AL MARE

VIVO ADESSO, VIVO ADESSO, VIVO ADESSO

L’HO PROMESSO

OCCHI A CUORE

COME RAGAZZINI AL MARE

VOGLIA DI LASCIARE ANDARE

LE STORIE FINITE

LE FACCE INCAZZATE

LE GOMME BUCATE

LE VITE PASSATE

AD AVERE PAZIENZA

FACCIO SENZA

VIVO ADESSO

L’HO PROMESSO