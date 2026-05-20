20 Maggio 2026
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20 Maggio 2026

Nyo. cerca un punto fermo tra ego e consapevolezza nel primo EP “Argento Vivo”

Il progetto d’esordio dell’artista bergamasco raccoglie cinque brani prodotti da Diego Radicati, Francesco Pedrinoni e Machweo.

News di All Music Italia
Nyo. in una scena del visual legato all’EP “Argento Vivo”
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Nyo. debutta il 22 maggio con Argento Vivo, il suo primo EP ufficiale in uscita per Urban Records.

Cinque tracce nate da un conflitto personale trasformato in scrittura: la difficoltà di restare autentici, il peso delle aspettative, la salute mentale, il rapporto con sé stessi e con gli altri.

Un lavoro che mette insieme atmosfere urban, fragilità e ricerca identitaria senza costruire personaggi o maschere.

Dentro Argento Vivo convivono rabbia, lucidità e bisogno di appartenenza. I brani raccontano il passaggio da una fase più impulsiva e confusa a una maggiore consapevolezza personale, lasciando spazio a una scrittura introspettiva che evita pose e slogan motivazionali.

Nyo. racconta il debutto con Argento Vivo

Le cinque tracce dell’EP si muovono tra produzioni urbane e momenti più intimi. La musica diventa uno strumento per affrontare insicurezze, pressione sociale, conflitti familiari e il rapporto con il passato. Il titolo stesso del progetto richiama qualcosa di instabile, vivo, difficile da fermare.

La direzione artistica e la produzione dell’EP sono firmate da JL Rodomonte Production.

La tracklist di Argento Vivo

Serio

Prodotto da Diego Radicati, il brano lavora sul bisogno di esporsi senza costruzioni artificiali. Nyo. alterna momenti di vulnerabilità e lucidità cercando un equilibrio tra il desiderio di essere ascoltato e la necessità di guardarsi davvero dentro.

Casa

Anche qui la produzione è affidata a Diego Radicati. Il pezzo affronta il tema della famiglia e dell’assenza di un luogo stabile in cui sentirsi davvero accolti. “Casa” diventa uno spazio emotivo più che fisico, fatto di dialoghi, tensioni e tentativi di accettazione.

Provaci

Prodotto da Francesco Pedrinoni, racconta il rapporto tra identità personale e musica. Il brano mette al centro dubbi, cambi di prospettiva e perseveranza, senza trasformare il racconto in autocelebrazione.

Demone

La lotta interiore diventa il tema centrale del pezzo. Il “demone” citato nel titolo rappresenta pensieri tossici, insicurezze e pressione mentale. Il brano prova a spostare il focus dall’autodistruzione alla consapevolezza personale.

Shut Up

Prodotto da Machweo, chiude l’EP con una presa di posizione più diretta. Nyo. critica l’ostentazione e la costruzione di personaggi artificiali, scegliendo invece spontaneità e autenticità come chiave del proprio percorso artistico.

Nyo. per il primo EP “Argento Vivo”

Chi è Nyo.

Dietro il progetto Nyo. c’è Niccolò Ghisleni, artista cresciuto a Bergamo tra calcio, teatro e musica. Prima della scrittura e delle produzioni urban, il suo percorso passa dal calcio agonistico, arrivando fino alle categorie vicine alla Serie A. Gli infortuni e la perdita di entusiasmo verso quel mondo lo portano però a cambiare strada.

La musica, presente fin dall’infanzia, prende progressivamente spazio diventando un mezzo espressivo personale. Nei suoi riferimenti convivono mondi molto diversi: i canti buddisti ascoltati da bambino, Franco Battiato, Fabrizio De André, ma anche il rap americano di 2Pac e della scena urban contemporanea.

Argento Vivo rappresenta così il primo capitolo ufficiale di un percorso che prova a mettere insieme fragilità, identità e scrittura personale senza nascondere le contraddizioni.

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