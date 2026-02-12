12 Febbraio 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
News
12 Febbraio 2026

Nuove Frequenze: Luca Rizzo, MOEH e LaMatta e non solo. Il radar AMI sulle nuove uscite italiane

News di Massimiliano Longo
Nuove Frequenze con Luca Rizzo, CACCIASBABY, g.em, MOEH, LaMatta, blue27 e Albert tra le nuove uscite musica italiana del 13 febbraio 2026
NUOVE FREQUENZE: i radar AMI su Luca Rizzo, MOEH, LaMatta e altre scoperte nelle nuove uscite musica italiana nella settimana del 13 febbraio 2026.

Nuove Frequenze è la nostra rubrica settimanale per orientarsi tra le nuove uscite musica italiana, tra singoli ed EP che entrano nel flusso senza necessariamente passare dai soliti giri. Qui finisce quello che ci incuriosisce per scrittura, immaginario, produzione o per come si presenta un progetto, in quel punto preciso in cui decide di mettere un segno.

Settimana in equilibrio tra introspezione e tensione urbana: amori che si consumano in fretta, autodifese emotive, rock che cerca nuove forme e scritture che scelgono l’identità come centro, più che come cornice.

Per scoprire tutte le nuove uscite musica italiana della settimana cliccate in basso su continua.

