“Nuda di parole” è il singolo d’esordio del cantautore siciliano SEB

Nuda di parole è il singolo d’esordio di SEB, nome d’arte del cantautore siciliano Giuseppe Collura.

Il brano è una classica ballata pop melodica con un testo intimistico e sensuale, impreziosito dal particolare timbro vocale dell’artista, e sarà presto accompagnato da un videoclip.

Nuda di parole come spiega il cantautore: “Racconta la bellezza dell’essere timidi, degli sguardi che a volte dicono più delle parole, dei nostri corpi che in silenzio sembrano mettersi a nudo per mostrare le nostre fragilità e le nostre insicurezze”.

il brano è stato scritto da SEB e prodotto e arrangiato da Leo Curiale.

CONOSCIAMO MEGLIO SEB

SEB, all’anagrafe Giuseppe Collura, è un cantautore siciliano, anno 1994.

Nel 2011, dopo un viaggio musicale a Budapest, fonda con alcuni amici la band The Bleach.

Esce poi nel 2018 Tempo, il primo album della band che arriva ad esibirsi in un tour in Sicilia e in Germania.

Nel 2019 insieme al produttore siciliano Leo Curiale decide di intraprendere un progetto da solista orientandosi e collocandosi in un’atmosfera pop cantautoriale dalle sonorità acustiche ed elettroniche.