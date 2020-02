Ntò Nevada feat. Clementino è il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita a fine mese.

È uscito a fine gennaio per Sony Music Italy Nevada, il nuovo singolo di Ntò. Nel brano le voci dei due artisti campani si incrociano e si fondono sul beat dalle ritmiche morbide e avvolgenti.

Il testo si muove tra strofe melodiche e parti dalla metrica più serrata che si armonizzano tra loro creando un suono a tratti nostalgico e profondo.

Ecco coma parla di Nevada Ntò:

“La quotidiana corsa ad ostacoli tra tentazioni e trascendenze, a Napoli, richiede un grosso sforzo emotivo. Da artisti, sapere di essere un riferimento per molti può essere, a volte, un’ulteriore pressione che crea la necessità di fuggire i luoghi frequentati e le relazioni sterili. Nonostante ciò, si dice che per quanto tu possa andar via da Nevada, Nevada non andrà mai via da te. Nevada è uno “Stato” d’animo”.

Il brano anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico di Ntò intitolato anch’esso Nevada, in uscita il 28 febbraio 2020.

Questo nuovo disco dell’artista sarà il primo ad uscire su etichetta Sony Music Italy.

Ntò Nevada testo

Criminale passionale, l’ammazzo se me ne vado

Scappo da latitante, il silenzio fa l’avvocato

Tin, se fai chiamate, sto tra le cime innevate

Lucidi Mergellina, sul Range come in Nevada

Conto al buio contante, uso il metodo brail

Niente di più importante, pure il 14 febbraio

Dici che voglio una persona diversa da me

Ma fumi se la passo e bevi se verso da bere

Un tranquillo per un delinquente, meglio

Altrimenti poi non c’è divertimento

E siamo un esempio di questo tempo fatto di illusioni

Restiamo insieme per paura di restare soli

Non ti rispondo, sto sul mix ad aggiustare i suoni

Non ti rispondo, sto in un mix di droghe e delusioni

Via dal Nevada

Via dal Nevada

Via dal Nevada

E via dal Nevada

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na (Via dal Nevada)

Na-na-na-na-na

Ho visto Proxima Centauri e l’universo non è tutto uguale

Mi affaccio dentro al mio cervello quando tutto accade

E l’infinito che mi scorre al centro del labbiale

E un bacio tra le lettere contro il gelo che assale

Mia madre ha preparato tutto, ora posso partire

Lontano da Nevada come ‘na vita a panchine

Un altro passo in questi vicoli senza discese

Un altro pasto dopo pranzo condito di offese

E conta come si somigliano queste città

Il gioco delle tre carte dalla sfera sta qua

E fango su una tela colorata il mio Paese

E siamo noi che poi ne paghiamo le spese

Napoli’s Nevada, stamm’ miezz ‘a vij

E chi perd’ ‘o tiemp’ rind’ ‘a pazzaria

Non bevo quando guido

Però fumo se bevo

Non perderci in giro

Poi è l’unico segreto

E non seguono filtri scuri sopra questi vetri

Senza di te sono un fantasma, nessuno mi vede

Giro col cuore blindato tipo sicurezza

Tu e le tue amiche blindate, aprite sigarette

Ti togliamo i bisogni, ti lanciamo i biscotti

Se leggevi i [?], il mio universo adesso chiama

Via dal Nevada

Via dal Nevada

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na