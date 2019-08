Notte della Taranta 2019: Scaletta del Concertone del 24 agosto

Si è svolta ieri, venerdì 23 agosto, la prova generale de La Notte della Taranta 2019, nella quale un folto pubblico ha potuto ascoltare e ammirare in anteprima i brani e le coreografie dell’evento di portata internazionale che andrà in scena questa sera.

Grandi applausi per i superospiti Gué Pequeno, Elisa (Qui la nostra videointervista), Enzo Avitabile, Maurizio Colonna e Alessandro Quarta che, al pari di tutti gli artisti presenti, hanno portato la loro idea contemporanea del concetto di taranta e pizzica.

Come annunciato in conferenza stampa (Qui il resoconto e le dichiarazioni del cast artistico e delle autorità), il grande evento sarà preceduto da un pre-show, mentre la diretta televisiva partirà alle 22.40 e sarà in onda su Raidue con Gino Castaldo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

LA SCALETTA

Taranta di Lizzano – Voci dell’orchestra popolare NdT Pizzica di Galatone – Elisa L’acqua te la funtana – Antonio Amato, Salvatore Galeanda Pizzica di San Vito – Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga La Coppula – Gué Pequeno, Antonio Amato, Alessandro Quarta Fuecu – Brano strumentale – Orchestra popolare e classica Pizzica di Cellino – Enzo Avitabile Lu vecchiu – Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga Aria Caddhipulina – Antonio Amato e Enza Pagliara, Salvatore Galeanda e Stefania Morciano, Giancarlo Paglialunga e Consuelo Alfieri – Intervento di Quarta al Violino Aremu – Elisa Lu sule calau – Gué Pequeno, Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga Taranta (Homage to Salento) – Maurizio Colonna, Antonio Marra, Alessandro Monteduro, Roberto Chiga Dici ca nu me voi – Consuelo Alfieri, Michela Sicuro Yamore – Salif Keita, Maurizio Colonna e Stefania Morciano Lu zinzale – Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga Antidotum tarantulae – Brano strumentale – Orchestra popolare e classica Santu Paulu – Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga Ela, Ela-mu condà – Alessandra Caiulo e Stefania Morciano Serenata Alto Salento – Salvatore Galeanda Pizzica di Torchiarolo – Enza Pagliara e Enzo Avitabile Teresina – Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga Senza camisa – Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga Africa – Salif Keita, Maurizio Colonna e Consuelo Alfieri Luce – Elisa Tamburu – Orchestra popolare La mujere vascia – Salvatore Galeanda Antonio Amato Stornelli Alto Salento – Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga La furesta – Alessandra Caiulo e Maurizio Colonna Nu te la pijare – Salvatore Galeanda e Antonio Amato Pizzica indiavolata – Brano strumentale di Alessandro Quarta Rotulì rotulà – Giancarlo Paglialunga Lu core miu – Alessandro Quarta Vinne de Roma – Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro Pizzica di Sannicola – Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga U Pecuraru – Antonio Amato, Enzo Avitabile Quant’ave – Stefania Morciano Pizzica di Corigliano – Gué Pequeno, Consuelo Alfieri, Enza Pagliara, Salvatore Galeanda Lule Lule – Salvatore Galeanda Tarantella di San Michele – Giancarlo Paglialunga e Enzo Avitabile Calinitta – Elisa, Gué Pequeno, Salif Keita, Enzo Avitabile, Alessandro Quarta, Maurizio Colonna, Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Michela Sicuro, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga

NOTTE DELLA TARANTA 2019 – IL PRECONCERTONE

La lunga Notte della Taranta 2019 inizierà come di consueto con il Preconcertone che prenderà il via alle ore 20. I primi a salire sul palco saranno i bambini della Piccola Ronda, coinvolti in un percorso di formazione guidati da volontari e volti a diffondere la conoscenza e la trasmissione dei codici della pizzica scherma, un progetto che la Fondazione La Notte della Taranta sostiene e che in futuro allargherà a nuove realtà territoriali.

Alle 20.30 toccherà all’Orchestra dei Braccianti: musicisti proveniente da Italia, Francia, Gambia, Nigeria, Tunisia, India che attraverso la musica mandano un messaggio sociale al fine di facilitare l’integrazione sociale e culturale.

La chiusura del Preconcertone è affidata a Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio, che presenteranno il progetto Futuro a Sud: il viaggio, il ritmo, il canto ai piedi del vulcano. Si tratta di un incontro di culture che spazia dalla Campania a Cuba con l’obiettivo di coniugare e unire antichi riti e contaminazioni inedite.