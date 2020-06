Francesco Guccini ha festeggiato l’ottantesimo compleanno. Un artista che ha scritto pagine importanti della storia della musica italiana e che ha emozionato fino all’ultimo brano.

Lo scorso anno è uscito il primo capitolo di Note Di Viaggio, la raccolta di brani prodotti e arrangiati da Mauro Pagani (Qui la nostra videointervista) interpretate dalle grandi voci della musica italiana. All’interno dell’album Natale a Pavana, quello che è l’ultimo brano inciso dal cantautore bolognese.

L’etichetta discografica BMG ha annunciato sui canali social che sono in dirittura d’arrivo i lavori per la preparazione del secondo capitolo di Note Di Viaggio.

“Non sarà soltanto il secondo, attesissimo capitolo del progetto, ma una vera e propria nuova pagina della musica italiana, assolutamente preziosa e da non perdere.”

NOTE DI VIAGGIO – CAPITOLO 2

Il secondo capitolo di Note Di Viaggio vedrà la luce in autunno. e Sarà ricco di moltissime sorprese e tante nuove emozioni.

Il nuovo Note di viaggio è un progetto che non vuole essere celebrativo, ma guarda al futuro attraverso le canzoni del Maestro.

E’ un evento discografico senza precedenti, non solo per la caratura degli artisti coinvolti, ma anche e soprattutto per il fascino delle canzoni e per ciò che queste rappresentano per la musica italiana.

In questi giorni sui social ufficiali di Francesco Guccini sono state pubblicate le interviste agli artisti che hanno partecipato al primo capitolo, ma ancora non sono stati rivelati i nomi di coloro che appariranno nella seconda parte.

C’è curiosità e durante la conferenza stampa dello scorso novembre, il neo ottantenne cantautore non escluse a priori l’idea di avere un rapper, nonostante non sia semplice unire due universi paralleli anche se a tratti simili. In quell’occasione dichiarò: