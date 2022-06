Fuori l’EP “Vero liricista” di Not good. Nel progetto collaborazioni con Chadia Rodriguez e Vegas Jones

È disponibile su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music Italy il nuovo Ep di Not Good, giovane talento della scena hip hop italiana, classe ’97. Vero Liricista è un progetto eterogeneo, in cui il giovane artista decide di mettere al centro la sua capacità di padroneggiare le parole.

Il disco vede la presenza di diversi produttori per permettere all’artista di giocare su differenti mondi sonori. Il filo conduttore delle sette tracce, di cui cinque mai pubblicare prima, è il rapporto con la realtà, tra momenti difficili, delusioni e disillusioni… in cui si staglia come un faro la passione per la musica. Proprio questa passione permette all’artista di mantenersi in piedi e di continuare a lottare per i suoi sogni.

Non c’è solo la voce di Not Good nel corso delle tracce, due importanti collaborazioni impreziosiscono il secondo lavoro in studio del rapper milanese: Chadia Rodriguez nel brano Vetri fumé e Vegas Jones in Qualcosa Cambia. Ecco come ne parla l’artista:

“Vero Liricista” è un progetto che, come suggerisce il titolo, punta a ridare importanza alle parole in un periodo in cui sembrano pesare sempre meno. L’EP nasce nell’ultimo anno ma racconta più parti della mia vita, in particolare gli episodi più introspettivi e intimi.

Con questo progetto vorrei fare capire alle persone che la musica nasce per trasmettere qualcosa, che le parole hanno un peso, e che è giusto usarle nel migliore dei modi senza demonizzarle.

not good “vero liricista”

Anticipato dai singoli Come ti Pare e Pubblicità, il nuovo Ep mira a consolidare l’ottimo riscontro già avuto in passato con Erba nei Jeans, in cui figuravano tra le collaborazioni artisti del calibro di Fabri Fibra, Emis Killa e Mostro.

Nelle tracce di Vero Liricista, emerge una visione amara della realtà da parte del rapper, tra ingiustizie, false speranze, menzogne e illusioni. Not Good osserva e critica il mondo che lo circonda in maniera sfrontata a partire dalla sua realtà più vicina, il mondo del rap pieno di ipocrisia. In unico brano viene affrontato il tema dell’amore, in Qualcosa Cambia, Il rapper, affiancato da Vegas Jones, racconta di come si tenda a rifugiarsi nelle relazioni per evadere dalla realtà che ci circonda.

L’Ep è pubblicato sotto il marchio di Hateful, la “palestra di talenti” fondata e gestita da Emis Killa, insieme allo storico manager Zanna. Il progetto nasce dalla volontà di coltivare le nuove realtà e supportare i giovani promettenti dello scenario attuale. In questa realtà di questo progetto Emis Killa svolge il ruolo di guida per gli artisti mettendo a disposizione il proprio bagaglio di esperienze.

A seguire la tracklist completa dell’Ep