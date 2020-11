Norelai: un amore intenso, ma confuso nel nuovo singolo “Un Uragano”

In Copertina

Anteprima Video: se la vita fosse un gioco? La risposta nel singolo di Miriam Masala “La Parte Migliore di Me”

La Parte Migliore di Me è il titolo del nuovo singolo di Miriam Masala. Il videoclip diretto da Sara Cardillo è in anteprima su All Music Italia. .

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 6 novembre

Radio Date 6 novembre 2020.Primo appuntamento di novembre con il radio date.Anche questa settimana, nella lunga lista di nuovi singoli in uscita, ci sono parecchi.

Ottobre 2020 Top e Flop: svettano Laura Pausini e Samuele Bersani. Non decolla Ultimo

Ottobre nella musica è da sempre un mese di transizione, sospeso tra le uscite di settembre e i progetti verso l'anno successivo. Ma quest'anno.

ESCLUSIVA: in arrivo un duetto nel segno di "San Lorenzo"... con Annalisa

Il brano arriverà negli store digitali e sulle piattaforme streaming il 12 novembre.

Laura Pausini: fuori il video di "Io si (Seen)" con Sophia Loren

A dirigere il video, come per il film in cui la canzone è inserita, Edoardo Ponti.

X Factor 2020 gli inediti. Tutti i testi e le schede dei 12 partecipanti ai live

12 canzoni con anche alcuni produttori d'eccezione per i primi inediti dei ragazzi in gara nel talent show Sky.

AmaSanremo: le pagelle del critico musicale ai brani in gara per un posto a Sanremo Giovani 2020

Uscita speciale per le pagelle del critico Fabio Fiume che recensisce per noi tutti i brani di AmaSanremo.

AmaSanremo: le scelte della redazione tra i 20 artisti in gara

Quali saranno stati gli artisti (e le canzoni) più apprezzati dalla redazione? Scopritelo in questo articolo.

I Top e Flop di Amici di Maria De Filippi tra i gli artisti vincitori

Chi tra i vincitori del talent show di Canale 5, ballerini a parte, ha realmente concretizzato il proprio successo?.

Intervista a Lortex: “Con la mia musica voglio far capire che non siamo mai soli”

Intervista a Lortex, cantautore torinese scoperto e lanciato da GionnyScandal che ha appena pubblicato il nuovo singolo "Mia".

Videointervista a Carl Brave: “Non c'è più la birretta al bar, la mia vita è cambiata”

Videointervista di presentazione del nuovo album di Carl Brave Coraggio, che, uscito qualche settimana fa, ha esordito alla #2 della chart Fimi.

Videointervista a Leo Meconi: “Ce la metterò tutta, vediamo dove si riuscirà ad arrivare...”

Leo Meconi, reduce dall'esperienza a X-Factor 2020, ha pubblicato il singolo Angels & Outlaws, scritto durante il lockdown.

Videointervista a Giuseppe Anastasi: “Si ha più paura di innamorarsi che di lasciarsi”

Schopenhauer E Altre Storie è il nuovo album di Giuseppe Anastasi, che arriva a due anni e mezzo da Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, disco premiato con la Targa Tenco.

Videointervista a Le Deva: “Brillare Da Sola è un invito alla ricerca della propria luce interiore... a prescindere dagli altri!”

E' uscito "Brillare da Sola", nuovo singolo de Le Deva, brano che Greta Manuzi, Laura Bono, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro avevano da tempo nel cassetto.

I disastri del nuovo DPCM sulla musica. Anche il Memo Music Club chiude il sipario. Appello a Fedez, il sindaco Sala e non solo....

Il Memo Music Club di Milano chiude il sipario?In questi giorni si sta parlando molto del nuovo DPCM di Conte, un decreto che sta mettendo in ginocchio molti settori e lavoratori, tra questi tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo e della musica.In tanti stanno lanciando appelli, da Fedez (qui le sue dichiarazioni) ad...

Jalisse ritornano con il singolo ed album "Voglio emozionarmi ancora"

L'album è stato scritto, arrangiato, registrato e prodotto durante il lockdown tra marzo e ottobre 2020.

AmaSanremo: resoconto della seconda puntata con Scrima, Greta Zuccoli, Le Larve, Thomas Cheval

Si è svolta in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma la seconda puntata di AmaSanremo. Ecco i verdetti.

Irama: fuori il video della versione latina di “Mediterranea” feat. De la Ghetto, girato tra Roma e Orlando

On line il videoclip di Mediterranea di Irama feat. De la Ghetto, girato tra il Western Village di Fiumicino e il Downtown Arts Collective di Orlando.

GIULIA invita ad affrontare la fine di un amore in “Prescindere da te”

La cantante torna con un nuovo brano dopo il singolo di quest'estate Mon Amour, cantato insieme a Samuel Storm .

Holden: dal 4 novembre il singolo “Se Un Senso C'è”, il primo per Believe (Testo e Audio)

Sarà disponibile dal 4 novembre il nuovo singolo di Holden Se un senso c'è, il primo per Believe che anticipa l'album d'esordio.

Marco Ligabue: i più grandi successi nell'album “Tra Via Emilia e Blue Jeans”

E' uscito il nuovo album di Marco Ligabue Tra Via Emilia e Blue Jeans, realizzato insieme al nipote Lenny per festeggiare 50 anni.

Senhit: il viaggio verso Rotterdam prosegue con la cover di “Rise Like A Phoenix” di Conchita Wurst

Nuovo capitolo di #FreakyTripToRotterdam. Questa volta Senhit ha deciso di omaggiare Conchita Wurtst con una nuova verisone di Rise Like a Phoenix.

Area Sanremo TIM 2020: svelate le date delle ultime audizioni e i titoli dei brani finalisti

Si svolgeranno il 21 e il 22 novembre le finali di Area Sanremo TIM 2020. Svelati i nomi dei 61 e i rispettivi titoli dei brani in gara. .

Marco Carta: dal 6 novembre il nuovo singolo “Domeniche da Ikea” feat. Angemi

Sarà disponibile dal 6 novembre il nuovo singolo di Marco Carta Domeniche da Ikea, che per l'occasione ha coinvolto il dj e producer Angemi.

Mina, dal 27 novembre “Italian Songbook” (Orione e Cassiopea), 2 raccolte con le più belle canzoni e 2 inediti

Sarà disponibile dal 27 novembre il nuovo progetto discografico di Mina Italian Songbook con alcune perle e due brani inediti.

Claudio Baglioni: dal 6 novembre in radio e in digitale il nuovo singolo “Io Non Sono Lì”

Sarà in radio e in digitale dal 6 novembre il nuovo singolo di Claudio Baglioni Io Non Sono Lì, apripista dell'album In Questa Storia, Che È La Mia.

Modà: dal 13 novembre “Testa O Croce 2020 Edition” con 4 nuovi brani

Sarà disponibile dal 13 novembre il nuovo album dei Modà Testa O Croce 2020 Edition, riedizione del disco uscito poco più di un anno fa.

Zic: in digitale "Smarties Remix", 4 remix più alcuni brani tratti dall'ultimo album

E' uscito Smarties Remix, il nuovo progetto discografico di Zic, che arriva a 6 mesi dalla pubblicazione del precedente album.

Gemitaiz: dal 6 novembre il nuovo mixtape “QVC9 – Quello Che Vi Consiglio Vol. 9”

Uscirà in digitale il 6 novembre il nuovo mixtape di Gemitaiz QVC9 – Quello Che Vi Consiglio Vol. 9, arricchito da una curiosa copertina.

Emma: in occasione della Vinyl Week, fuori una nuova versione di “Fortuna”

In occasione della Vinyl Week sarà disponibile una nuova versione in doppio vinile autografato dell'album di Emma Fortuna.

Vasco Rossi: svelata sui social la data di pubblicazione del nuovo singolo

Sarà pubblicato nel 2021 il nuovo singolo di Vasco Rossi, primo estratto dall'album di inediti che arrivera a 7 anni da Sono Innocente.

Madame in arrivo il nuovo, spregiudicato, singolo... "Clito"

Il brano arriva dopo le collaborazioni con Marracash, Elodie e DRD.

Ghemon: dal 6 novembre il nuovo singolo "Inguaribile E Romantico" feat. Malika Ayane

Uscirà il 6 novembre il nuovo singolo di Ghemon Inguaribile E Romantico feat. Malika Ayane, nuova versione del pezzo inserito in Scritto Nelle Stelle.

Luciano Ligabue: svelata la tracklist di “77+7” in uscita il 4 dicembre

Con un post sui social Luciano Ligabue ha svelato la tracklist del nuovo progetto discografico 77+7, in uscita il 4 dicembre.

Carmen: dal 4 novembre il nuovo singolo “Ninna Nanna” (Testo e Audio)

Sarà disponibile dal 4 novembre il singolo di Carmen "Ninna Nanna", terzo capitolo di un percorso musicale iniziato con "Cefalù" e "Galileo".

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Anteprima Video: se la vita fosse un gioco? La risposta nel singolo di Miriam Masala “La Parte Migliore di Me”

AMI PARADE #1 - La classifica settimanale dei brani italiani by All Music Italia

Classifica Spotify Settimana #44: in vetta Sfera Ebbasta e... Roccuzzo!

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #44: terremoto in vetta! Primi il Boss Bruce Springsteen e Sfera Ebbasta

Classifica Radio Earone Settimana #44: con un balzo i Negramaro si portano in vetta

Certificazioni FIMI settimana #43: Diodato, Emanuele Aloia, Marracash e....

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Bauli in Piazza – La protesta a Milano

Samuele Bersani Intervista Cinema Samuele