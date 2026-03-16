“Non mi riconosco più”: iako canta il momento in cui il riflesso diventa estraneo

Esce venerdì 20 marzo 2026 per Island Records / Universal Music Italia non mi riconosco più, il nuovo singolo di iako, brano che racconta uno smarrimento identitario davanti allo specchio attraverso un’elettronica cupa e incalzante.

Il brano prosegue il percorso artistico dell’artista veneziano, spingendosi ancora più a fondo in territori emotivi instabili e frammentati già accennati nel precedente capitolo del suo nuovo percorso. Se in solo io la confessione era quasi sussurrata, qui la riflessione si fa più cruda e frontale, trasformandosi in un vero e proprio corpo a corpo con il proprio riflesso.

Chi è iako. Jacopo Rossetto, in arte iako, è un polistrumentista, cantante e produttore originario di Venezia. La sua musica nasce dall’incontro tra una scrittura intima e cantautorale e un immaginario sonoro che guarda alla club culture inglese, con produzioni dense di chiaroscuri e una voce morbida ed elegante che ne è il filo conduttore.

iako – non mi riconosco più: il significato del brano

non mi riconosco più racconta uno smarrimento identitario che prende forma davanti allo specchio. È il momento in cui il riflesso smette di essere familiare e diventa qualcosa di estraneo.

L’artista mette in musica quella sensazione di cambiamento improvviso e spesso difficile da comprendere: la percezione che dentro il proprio corpo ci sia ormai qualcun altro, in una metamorfosi silenziosa, straniante e inevitabile.

Il brano entra così in una zona emotiva fragile, in cui il sé si sfalda e diventa difficile riconoscersi. È un passaggio che non viene raccontato come eccezione, ma come condizione sempre più diffusa in una generazione che fatica a restare ancorata a un’identità stabile.

Un corpo a corpo elettronico con il proprio riflesso

Nel racconto di iako entra in gioco anche la tecnologia, che diventa una sorta di filtro deformante della realtà.

Il volto non è più qualcosa di reale e tangibile, ma appare quasi pixelato, trasformato in un’immagine digitale che perde definizione e calore umano. È il ritratto di una generazione che si sente inseguita dai propri pensieri e che spesso fatica a mantenere il controllo del proprio corpo e della propria traiettoria.

Da qui nasce un brano che non parla soltanto di crisi personale, ma anche di un rapporto sempre più instabile con la percezione di sé.

La produzione riflette perfettamente questa tensione interna.

L’arrangiamento è costruito su un’elettronica cupa e incalzante, capace di simulare il battito accelerato di chi si sente braccato dalle proprie incertezze. Sopra questo tappeto sonoro la voce di iako si muove con morbidezza, senza però nascondere un impatto emotivo profondo.

Nel finale il caos elettronico si dissolve lasciando spazio al pianoforte, creando un momento di sospensione in cui l’instabilità smette di fare paura e diventa il possibile punto di partenza per accogliere una nuova versione di sé.

Il percorso di iako

Trasferitosi a Londra nel 2015, iako ha vissuto per anni a stretto contatto con l’industria musicale britannica, lavorando come autore, turnista e produttore. L’esperienza ai Miloco Studios e le collaborazioni internazionali hanno contribuito a definire un approccio aperto e trasversale alla musica, confluito nel primo EP pubblicato nel 2018 con il nome iako.

Nel 2021 è rientrato in Italia e ha iniziato a scrivere per la prima volta in italiano, imprimendo una svolta più diretta e personale alla propria ricerca. I singoli indipendenti hanno attirato l’attenzione di Island Records, con cui ha avviato una collaborazione stabile a partire da Intelligenza Artificiale.

Nel 2024 ha pubblicato l’EP Apriti Grattacielo, anticipato dai singoli non dubitare e bolla, e ha partecipato come featuring al brano NUOVO ME nell’album MAYA di MACE con Rkomi e Bresh.

Con solo io e non mi riconosco più, iako apre ora un nuovo capitolo di esplorazione di territori emotivi instabili, imperfetti e sospesi, destinato a proseguire nel 2026 con nuovo materiale discografico.

Presave disponibile sulle principali piattaforme digitali.