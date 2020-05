I Nomadi annunciano un live per l’11 luglio 2020.

Se non fossimo in un periodo come quello che stiamo vivendo, questa sarebbe una notizia ordinaria che interesserebbe principalmente i fan della band.

Ma oggi la notizia è che il Veneto riparte e lo fa con la musica.

Il Veneto, una delle regioni più colpite dalla pandemia del Covid-19, dà un segnale forte a tutte le altre Regioni italiane e, come già si poteva intuire dalle parole dei giorni scorsi del Governatore Luca Zaia che, intervistato da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, affermava:

“Ho aperto le spiagge il 18 maggio e ho avuto ragione. Le dirò di più: se gli indicatori saranno buoni, a giugno apro anche i cinema, teatri e tutto il circuito degli spettacoli.”

I NOMADI IN CONCERTO

DuePunti Eventi ha, quindi, annunciato uno dei primi live dell’estate. I Nomadi saranno in concerto l’11 luglio 2020 a Carmignano di Brenta.

Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comune, si svolgerà mettendo in atto tutte le prescrizioni di sicurezza indicate dalla legge relative agli eventi all’aperto nella nuova fase del dopo emergenza.

“I Nomadi, come sempre non si fermano. In questo periodo di difficile ripresa hanno deciso di continuare il tour con i “teatri all’aperto.”

Questa una nota dell’agenzia dello storico gruppo che ha contribuito a scrivere pagine importanti di musica italiana. I Nomadi negli anni si sono contraddistinti per un’attività live di tutto rispetto.

Un calendario che si arricchirà di nuove date anche nella seconda parte del 2020. La band negli ultimi anni ha privilegiato gli spettacoli dal vivo alla pubblicazione di dischi.

L’album più recente è il concept Milleanni uscito un anno fa (ne abbiamo parlato Qui).

Un segnale forte per sé stessi, per il paese, ma anche per gli operatori che sono dietro le quinte, per i fan, per la musica.

“Siamo orgogliosi di essere uno dei pochi comuni italiani a proporre per questa estate un evento live. Siamo convinti che la ripartenza passi anche attraverso la musica e l’intrattenimento, in una cornice imprescindibile di sicurezza per il pubblico.”

Queste le parole del sindaco del Comune di Carmignano di Brenta Alessandro Bolis, a cui fa eco l’assessore alla cultura Daniela Baldo.

“Carmignano di Brenta si conferma una piazza della socialità e punto di riferimento per l’animazione dell’Alta Padovana anche in questo inedito contesto di post- emergenza. La cultura e lo spettacolo non si fermano e non si sono mai fermati. Siamo felici che l’evento di punta della nostra programmazione dell’estate 2020 sia il concerto dei Nomadi, sicuramente di grande attrazione per il pubblico.”

Foto di Andrea Colzani