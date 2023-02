No name Radio lancia un nuovo programma giornaliero e si prepara ad annunciare altre grandi novità

No Name Radio, la nuova radio lanciata dalla RAI qualche mese fa sta crescendo rapidamente e va spedita verso il suo obiettivo di essere una radio di riferimento per la Generazione Z. Dopo aver partecipato attivamente al Festival di Sanremo con eventi esclusivi e interviste, la stazione radiofonica è pronta a lanciare nuovi programmi e contenuti.

A partire dal 21 febbraio è stato lanciati Dis-comfort Zone, un programma condotto da due giovani talenti della Gen Z, Silvio Martino e Gabrielle Sarmiento. Durante le due ore di diretta radiofonica, i conduttori presentano nuove tendenze musicali, curiosità dal mondo della musica e interagiranno con gli ascoltatori attraverso i social.

Successo per NO F&M, il programma condotto dalla coppia Federica Longo e Michele Gioia, che prolungherà la messa in onda di un’ora, accompagnando il pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00.

Queste sono solo alcune delle novità di No Name Radio presto arriveranno infatti nuovi annunci.

Nel frattempo la crescita è anche a livello social dove la stazione radiofonica offre contenuti esclusivi come The Corner, uno spazio di interviste e approfondimenti nel Metastudio che ha già ospitato diversi nomi della scena musicale, All Eyes On, uno speciale contenuto live in acustico di artisti emergenti promettenti, e UNWRAP, la rubrica di ogni venerdì sulle novità della settimana.

È possibile ascoltare la stazione radiofonica scaricando l’app RaiPlay Sound, in Dub e in streaming.