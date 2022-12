No Name Radio è il nuovo spazio Rai musicale fatto dai giovani

E’ nata No Name Radio, la nuova realtà musicale powered by RAI. L’emittente si propone come uno spazio musicale fatto dai giovani e per i giovani, sempre libero e a portata di mano. Vuole entrare nelle case, nelle scuole, negli uffici, nelle università e in qualsiasi luogo in cui si ha un cellulare in mano e una connessione.

“Il progetto No Name Radio” – spiega Roberto Sergio, direttore di Rai Radio – “nasce la scorsa primavera con l’obiettivo di offrire una radio digitale ai giovani tra i 15 e i 24 anni. Target complesso e sfidante. Oggi siamo pronti a partire. La nostra radio sarà un ambiente digitale in cui vogliamo che i giovani si riconoscano e che contribuiscano a far crescere. Tanto che stiamo reclutando speaker nati dopo il 2000, operazione che sta già facendo registrare numeri importanti”. La radio sarà dunque fatta da giovani protagonisti e sarà rivolta ai giovani. Il direttore di Rai Radio spiega: “La musica sarà quella più amata da questo target, le voci e i volti saranno quelle della generazione Z. E ovviamente sarà un progetto fluido, pronto a rispondere ai bisogni di ascolto dei ragazzi. Abbiamo un metastudio modernissimo, appena realizzato e tanto entusiasmo”.

No Name Radio è stata presentata ufficialmente il 18 dicembre 2022. Per l’inaugurazione e la sua prima messa in onda, l’emittente ha ospitato 4 protagonisti dell’attuale panorama musicale italiano: Ernia, Franco 126, Fulminacci e LIL KVNEKI (dal duo Psicologi). L’evento di presentazione si è concluso con la musica dal vivo. A seguire, infatti, si sono svolti due showcase di Claudym e Ditonellapiaga.

Da lunedì 19 dicembre 2022, ha preso il via il primo programma radiofonico di No Name Radio. In onda dalle 17.00 alle 18.00, questo programma è curato da Federica Longo e Michele Gioia, due giovani conduttori della Gen Z, nonché i primi due speaker della radio. A questo proposito, per gli aspiranti speaker under 22, che vogliono lanciarsi nel nuovo progetto di No Name Radio, continuano le selezioni tramite candidatura sul sito della radio.