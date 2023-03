Nitro da vero “Outsider” torna a dettare legge con un nuovo singolo in attesa del disco

Nitro Outsider testo e audio del nuovo singolo che dà il nome all’album fuori dal 24 marzo 2023

Il 7 aprile, Il rapper rilascerà il suo nuovo album Outsider in cui torneranno a mescolarsi le sue due anime e passioni più grandi, quella per il rap e quella per il rock.

Saranno 14 canzoni nuove di zecca che racconteranno un viaggio attraverso un mondo, quello del rap e della scena musicale attuale, al quale il rapper non sente più di più appartenere. Qui potete trovare la tracklist.

Come in tutti i precedenti album, anche in questo ci saranno le solite rime introspettive, la solita potenza e sana aggressività che hanno contraddistinto la musica e la poetica di Nitro fin dai suoi esordi.

Come detto, il rapper è pronto a buttare fuori tutta la rabbia verso le contraddizioni di una scena musicale distante dalla sua visione delle cose, motivo per cui la definizione di outsider è quanto mai calzante.

Nitro Outsider testo e audio

Non c’è niente che mi fa più pena

di un pezzente che difende i ricchi

a dirla esatta se muore un monarca

me ne stappo un’altra e brindo ai miei diritti

Ba-Basic Instinct, non chiedo venia,

anche il più imbottito piangeva miseria,

se il futuro è perduto per certo,

penso “fanc**o quell’1%”

Ci chiamavi feccia, massa, plebe, merce

noi vi chiamiamo merde da sempre

come fare a sberle ma con Brock Lesner,

metterei un lord dentro un call center

Lotta di classe, fanc**o l’élite,

mai scambiato il grano per fede

Difatti al collo noi non avevamo il bling

ma lo stemma del tuo Mercedes

Chi non fa sconti regola i conti,

sentiamo l’odio nei nostri confronti

quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri

quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri

quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri

Non guardarmi male, anzi non mi guardare

anche se alzi il budget non mi puoi comprare

sono Outsider, non faccio come fai te

come in Fight Club, l’incubo era già in me

Ora nel giro mi chiamano Outsider

dicevano “Nitro è un fallito freestyler”

sto più allucinato di un video di Tyler

in bocca ho una canna grossa tipo sniper

Più verde di Slimer

scompare il mobilio che serve un interior designer

sembri Donnie Trump che non sa se respira

quando si ritira Joe Biden

Quando entravo in cypher, diventavo Nightmare

B*tch silence, please,

se non hai le skills faccio Silent Hill

Area Vip, t’è capì? non è un Airbnb

fai le hit, non le kill, come Tiger King

Puoi fermarmi con una Jeep o un SUV nero,

il mio treno ha più segni di un tempio sumero

Scemo e più scemo, QI da Qanon

da una vita su una bitch e non sei Mitch Buchannon

Chi non fa sconti regola i conti,

sentiamo l’odio nei nostri confronti

quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri!

quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri!

quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri!

Non guardarmi male, anzi non mi guardare

anche se alzi il budget non mi puoi comprare

sono Outsider, non faccio come fai te

come in Fight Club, l’incubo era già in m

Non guardarmi male, anzi non mi guardare

anche se alzi il budget non mi puoi comprare

sono Outsider, non faccio come fai te

come in Fight Club, l’incubo era già in me