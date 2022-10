Ricorso inammissibile: Niko Pandetta è dentro... la Top 20 album FIMI!

A metà settimana scorsa il rapper neomelodico Niko Pandetta è stato arrestato (vedi qui). Qualche giorno dopo, venerdì 21 ottobre, è uscito per ADA Music Italy il suo nuovo disco, Ricorso inammissibile. L’album distribuito al momento solo in digitale, è riuscito a debuttare questa settimana alla posizione numero #14 della classifica FIMI dei dischi più venduti della settimana.

Prima di passare alla notizia in se facciamo una premessa. Nei giorni scorsi sul nostro profilo Facebook abbiamo ricevuto commenti di persone indignate perché parliamo di Niko Pandetta. Persone che minacciavano di togliere il follow alla pagina e ci accusavano di poca serieta.

Fermo premettendo che nessuno è obbligato a leggere tutti gli articoli di un sito ne tantomeno a seguirlo sui social, Niko Pandetta di lavoro fa il cantante e All Music Italia è un sito che si occupa di musica e cantanti.

Le persone che devono fare indagini su possibili reati, quelle che devono emettere sentenze, sono quelle titolate a farlo. Non sta a noi dare giudizi morali sulle persone ne vogliamo farlo a meno che non si parli di questioni prettamente musicali.

Detto questo finché Niko Pandetta pubblicherà musica, rilascerà dichiarazioni e finché otterrà risultati, noi continueremo a fare il nostro lavoro di documentare uscite e numeri. Se prima di parlare di un artista si dovesse guardare la fedina penale, presente o passata, tutti i maggiori siti del mondo dovrebbero smettere di parlare di rapper. E non solo.

Dopo questa dovuta premessa torniamo alla notizia.

NIKO PANDETTA debutta in top 20 con il nuovo album

Ricorso inammissibile è il quarto disco di Niko Pandetta. Dopo aver pubblicato diversi album tra il 2017 e il 2020 (Si inizia da qui, #tritolo, Omnia e Revenge) il cantante ha virato il proprio genere musicale verso il rap e ha firmato un contratto di distribuzione con Ada Music Italy, divisione guidata da Davide D’Aquino che fa capo a Warner Music Italy.

Con loro Pandetta ha lanciato a gennaio del 2022 l’album Bella vita progetto che, grazie anche all’uscita della versione deluxe, ha conquistato il disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità..

Stesso traguardo, disco d’oro (per le oltre 50.000 copie/unità) lo ha ottenuto il singolo Pistole nella Fendi diventato virale sulle piattaforme social.

La scorsa settimana la Suprema corte ha reso irrevocabile, definendo il ricorso inammissibile (da qui il titolo del disco), la condanna per il reato di spaccio commesso anni fa dal rapper neo melodico. Il 19 ottobre Niko Pandetta è stata arrestato per poi essere scarcerato qualche giorno dopo.

Nel frattempo è stato lanciato, solo in digitale per il momento, il suo nuovo album. Sono undici le tracce contenute in Ricorso inammissibile disco che ha fatto il suo debutto al 14esimo posto della classifica FIMI album segnando un nuovo record personale per il rapper.

Ma non è il solo risultato ottenuto nelle nuove classifiche di vendita. Innanzitutto il singolo Pistole nella Fendi è rientrato in Top 100 mentre il precedente album, Bella vita, è risalito e si trova ora alla posizione #29 portando così a due gli album di Niko Pandetta ad oggi in Top 30.