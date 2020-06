Niccolò Fabi: “Io Sono l’Altro” vince il Premio Amnesty nella sezione Big

Il brano di Niccolò Fabi Io Sono l’Altro è risultato vincitore della sezione Big del Premio Amnesty, creato nel 2003 da Amnesty International Italia e dall’associazione culturale Voci per la Libertà.

Il premio celebra il migliore brano sui diritti umani pubblicato nel corso dell’anno precedente da un personaggio di spicco della musica italiana.

Il singolo di Niccolò Fabi Io Sono l’Altro è contenuto nell’album Tradizione e Tradimento, pubblicato a ottobre 2019 (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto e Qui la recensione).

La premiazione avverrà il 2 agosto durante la serata finale della 23a edizione di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto a Rosolina Mare (Rovigo) con vari ospiti musicali.

Durante la serata si svolgeranno anche le semifinali e finali della sezione emergenti del Premio Amnesty. Il bando di concorso di questa sezione si è chiuso da pochi giorni e l’organizzazione ha iniziato le selezioni per individuare gli otto brani che si contenderanno il premio a Rosolina Mare.

NICCOLÒ FABI IO SONO L’ALTRO

“L’altro che mi interessa non è necessariamente il diverso, nella accezione più iconografica e scontata della diversità etnica sociale o religiosa. Ho provato a parlare semplicemente dell’altro e della sua importanza. Di ogni altro che è il potenziale responsabile della nostra salvezza come della nostra infelicità, così come reciprocamente noi lo siamo della sua. Sono particolarmente orgoglioso che Amnesty International e Voci per la libertà abbiano riconosciuto come riuscito il mio tentativo, premiando questa canzone.”

Queste le parole di Niccolò Fabi. Gli fa eco Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia, ha affermato:

“In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo non potevamo non premiare ‘Io sono l’altro’ di Niccolò Fabi, una riflessione sull’importanza dell’empatia, sull’altro, sul ‘diverso’. ‘Io sono l’altro’ è un testo profondo che esalta la musica per merito della sua intensità, che racconta di un tempo in cui si tende a preferire egoismo e chiusura rispetto alla comprensione e alla conoscenza dell’altro. Racchiude in sé tutte le campagne che Amnesty International porta avanti da quasi 60 anni. Senza comprensione, empatia e rispetto reciproco non si potrà mai mettere fine alla catena di violazioni dei diritti umani a cui assistiamo, ogni giorno. ‘Io sono l’altro’, frutto della vena poetica e dell’impegno civile di Niccolò Fabi, sarà un prezioso alleato nelle nostre campagne in difesa dei diritti umani.”

In lizza per il Premio c’erano anche Brunori Sas con Al di là dell’amore, Levante con Andrà tutto bene, Fiorella Mannoia con Il peso del coraggio, Motta con Dov’è l’Italia, Willie Peyote con Mostro, Daniele Silvestri con Qualcosa cambia, Tre allegri ragazzi morti con Pierpaolo Capovilla con Lavorare per il male, Margherita Vicario con Mandela e The Zen Circus con L’amore è una dittatura.

IO SONO L’ALTRO – IL TESTO

Io sono l’altro

Sono quello che spaventa

Sono quello che ti dorme

Nella stanza accanto

Io sono l’altro

Puoi trovarmi nello specchio

La tua immagine riflessa

Il contrario di te stesso

Io sono l’altro

Sono l’ombra del tuo corpo

Sono l’ombra del tuo mondo

Quello che fa il lavoro sporco

Al tuo posto

Sono quello che ti anticipa al parcheggio

E ti ritarda la partenza

Il marito della donna di cui ti sei innamorato

Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato

Quello che dorme sui cartoni alla stazione

Sono il nero sul barcone

Sono quello che ti sembra più sereno

Perché è nato fortunato

O solo perché ha vent’anni in meno

Quelli che vedi sono solo i miei vestiti

Adesso facci un giro e poi mi dici

E poi

Io sono il velo

Che copre il viso delle donne

Ogni scelta o posizione

Che non si comprende

Io sono l’altro

Quello che il tuo stesso mare

Lo vede dalla riva opposta

Io sono tuo fratello

Quello bello

Sono il chirurgo che ti opera domani

Quello che guida mentre dormi

Quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto

Il donatore che aspettavi per il tuo trapianto

Sono il padre del bambino handicappato

Che sta in classe con tuo figlio

Il direttore della banca dove hai domandato un fido

Quello che è stato condannato

Il presidente del consiglio

Quelli che vedi sono solo i miei vestiti

Adesso vacci a fare un giro e poi mi dici

E poi mi dici

Mi dici

E poi mi dici

Mi dici

E poi mi dici

E poi mi dici

Mi dici

Foto di Chiara Mirelli