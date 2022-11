Il suo primo album, “Disordine”, Nessuno lo lancia in streaming ma lo presente live in piazza del Duomo a Milano il 12 novembre

Oltre 250.000 ascoltato mensili su Spotify e un brano, Cuore, che si avvicina a quota 10 milioni di visualizzazioni. Con questo biglietto da visita Nessuno si presenta al pubblico con il suo primo album, Disordine, ma non solo… Il cantautore ha infatti scelto per la promozione di questo disco di tornare alle vecchie e sane abitudini della discografia… niente esibizioni sulle piattaforme social quindi ma un verso e proprio live di presentazione dell’intero l’album fissato per sabato 12 novembre alle 16:30 in piazza del Duomo a Milano.

E non vi preoccupate, per la parte social, e per chi non potrà essere a milano, ci saremo noi che trasmetteremo parte dell’evento sulla nostra pagina ufficiale Instagram qui.

Nessuno, all’anagrafe Paolo, Classe 1999 è un artista della provincia di Monza.

Si avvicina alla musica per decisione dei genitori all’età di 7 anni. Il primo contratto discografico arriva nell’agosto del 2020 con Visory Records, ancora oggi sua etichetta.

Le canzoni di Nessuno raccontano di lui ma anche delle persone e delle circostanze che lo circondano. La musica del resto è la sua più grande arma per combattere la sua più grande paura… quella di sentirsi “nessuno”.

Nessuno disordine, l’album di debutto

Fuori dall’11 novembre per Visory Records Disordine è un disco che racchiude anni di paure, limiti e rivincite Il titolo descrive la confusione che ha soggiornato nella testa di Nessuno per parecchio tempo, creando un mix di momenti positivi e negativi.

Un disco che parte con un intro, Caos, per raccontare l’origine di Nessuno, il nome dietro cui si cela Paolo.

Il disco procede come un vero e proprio percorso in cui si cercano le parole (Fermo al buio), si vive e si perde l’amore (Blu Antartide, Cuore, Ti aspetto), si racconta la pandemia e i suoi disagi (Respiro). Il tutto si chiude con un Outro che anticipa quello che succederà dopo.

Per Nessuno questo disco è come l’acquisto di un bus lunghissimo, che accompagnerà nei prossimi anni lui e tutti i passeggeri, i suoi ascoltatori, che vorranno vivere assieme a lui questo mistico viaggio. Passeggeri che si ritroveranno per la prima volta dal vivo domani in piazza del Duomo a Milano a partire dalle ore 16:30 e partiranno per questo viaggio di persona con la musica ad accompagnarli. Senza più filtri ne distanze.

TRACKLIST