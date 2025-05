Nerone pubblica Penkiller: un viaggio tra terapia e vendetta in 15 tracce con tanti big del rap italiano

“L’arte di uccidere gli altri e curare sé stessi con la medesima penna” con questa frase Nerone presenta il suo nuovo album PENKILLER, in uscita venerdì 23 maggio per Heirloom e distribuito da Believe.

Nerone, classe ’91, è considerato uno dei più grandi freestyler italiani. Negli anni ha dominato contest storici come Tecniche Perfette e MTV Spit, collaborando con i maggiori esponenti della scena rap nazionale, da Salmo a Fabri Fibra, Jake La Furia, Gemitaiz, Rocco Hunt e molti altri.

Nel 2017 ottiene il suo primo Disco d’Oro con Papparapà feat. Salmo e Gemitaiz, contenuto nell’album MAX. Seguono ENTERTAINER e GEMINI, lavori che consolidano la sua posizione e mostrano una maturazione artistica costante. Con MAXTAPE (2021) pubblica 18 tracce con ospiti d’eccezione e nel 2023 firma BRAVA GENTE insieme a Ensi. A inizio 2025 esce Las Vegas Freestyle, ulteriore conferma della sua potenza tecnica e narrativa.

In questo nuovo progetto discografico unisce introspezione e provocazione, con 15 tracce in cui la scrittura diventa al tempo stesso arma e cura. PENKILLER è disponibile in presave e include la partecipazione di alcune delle voci più iconiche del rap italiano: Ensi, Gemitaiz, Salmo, Jake La Furia, Shari, Dani Faiv, Nitro, Jack The Smoker, Heartman, Madman ed EddyVeerus.

nerone – PENKILLER: Un album tra vendetta e autoanalisi

Il titolo gioca sul doppio senso di “painkiller”, trasformando l’antidolorifico in una penna capace di infliggere dolore e allo stesso tempo guarire. Un concetto che permea tutto il disco, ispirato anche a immaginari come quello della serie Dexter: atmosfere fredde e chirurgiche alternate a esplosioni liriche di rabbia e consapevolezza.

Dall’opening con la title track Penkiller alla chiusura con Acufene feat. EddyVeerus, il disco affronta le contraddizioni dell’industria musicale, le regole non scritte della scena rap, il caos delle metropoli, le relazioni personali e il prezzo che si paga per rimanere autentici. L’anima di Nerone è sotto i riflettori, vivisezionata in rima, tra skit, punchline e riflessioni amare.

TRACKLIST

Penkiller Il più grosso Big Show feat. Ensi, Gemitaiz Emmei 2 Contronatura Costolette feat. Salmo, Jake La Furia Pezzi di noi Loser feat. Shari, Dani Faiv Che Palle feat. Nitro, Jack The Smoker Non serve Domani feat. Heartman Beh ok feat. Madman Whatsapp Audio Mi Tieni Acufene feat. EddyVeerus

LE VERSIONI DISPONIBILI

PENKILLER è disponibile in preorder in diversi formati fisici:

Vinile colorato rosso – Edizione limitata autografata

Vinile autografato

Vinile standard

CD autografato

CD standard

NERONE PENKILLER SUMMER TOUR 2025

I brani del nuovo disco verranno portati live nel corso del PENKILLER SUMMER TOUR 2025, che toccherà festival e piazze in tutta Italia. Ecco le date: