Ensi e Nerone, titani a confronto in “King Kong VS Godzilla”, singolo che anticipa l’album “Brava gente”

Ensi e Nerone, ovvero “King Kong VS. Godzilla”. Non parliamo, però, di uno scontro tra due titani del rap italiano ma del titolo della loro nuova collaborazione.

King Kong VS Godzilla è il nuovo singolo dei due pesi massimi dell’hip hop italiano e icone assolute di freestyle da più di un decennio che, per l’occasione, hanno coinvolto un altro numero uno come Salmo per curare la produzione.

Ensi e Nerone presentano questo brano come se fosse una vera e propria sfida, con un’impostazione tecnica che prevede due barre a testa dove entrambi mettono in mostra il loro repertorio al completo.

Ensi ha un palmares alle spalle che lo rende una vera e propria leggenda del settore amato e rispettato da tutti ma che, negli ultimi anni, è stato un po’ frenato in termini di numeri e hype.

Dall’altro lato, Nerone ha spaccato la scena nel 2021 con il suo Maxtape e, in generale, già da prima con i vari singoli e collab che lo hanno reso un punto di riferimento,

Un featuring tra Ensi e Nerone è un qualcosa che, all’ascolto, appare naturale perché voci e barre si mescolano alla perfezione su suoni prettamente nineties.

Rap nudo e crudo come raramente si sente sul mercato, come già avevamo sentito di recente grazie a Dani Faiv che, nel suo ultimo mixtape, li aveva messi insieme nel brano Legame.

A posteriori, quello era solo un piccolo spoiler di questo nuovo brano che, a sua volta, è uno spoiler di ciò che arriverà a ridosso dell’estate.

ensi e nerone insieme con un album

Il 2 giugno, infatti, Ensi e Nerone pubblicheranno un album insieme di cui King Kong VS Godzilla è il primo singolo estratto. Il progetto si chiama Brava Gente.

Un album che racconta l’italianità tra stile e contraddizioni, il cui richiamo esplicito è al celebre film The Good Fellas di Martin Scorsese ma in chiave contemporanea e hip hop, al di fuori dei cliché e degli stereotipi.

I due pezzi da 90 del rap italiano presenteranno l’album direttamente sul palco del Nameless Festival, tra gli eventi di musica più conosciuti e apprezzati a livello internazionale.