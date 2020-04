Sono passati alcuni giorni dall’uscita del nuovo singolo di Nek Perdonare, presentato in anteprima durante una diretta streaming (Qui il nostro articolo con il testo del brano).l

E’ ora disponibile il videoclip del nuovo brano di Nek Perdonare, girato completamente in casa e che contiene numerosi contributi video inviati dal pubblico e dai fan. Quasi 1000 video in cui è chiara una forte volontà di condividere istantanee della giornata in questo momento difficile.

NEK PERDONARE – IL VIDEOCLIP

In poco più di 24 ore dalla call to action, postata sui social venerdì scorso dallo stesso Nek, sono arrivati dal pubblico e dai fan quasi 1000 video.

Il risultato è un video corale, in cui compaiono il cantautore, i suoi musicisti e centinaia di persone comuni!

L’esigenza di Nek è quella di condividere con la gente, per quanto possibile, la propria musica, che non deve fermarsi e non deve smettere di suonare. È con questa idea che è nato anche il video, e la voglia di condividerne la realizzazione con i fan.

“Questo è il video ufficiale di Perdonare ed è di tutti voi. Voi, che avete voluto regalare un vostro sorriso, attraverso le vostre clip, e in poco più di 24 ore ci avete mandato quasi 1000 contenuti! Impossibile utilizzarli tutti, ma sono grato a ciascuno di voi. Mi avete lasciato senza parole e il risultato è davvero emozionante. Grazie!”

Queste le parole postate da Nek sui social che si sommano a quelle pronunciate in occasione dell’uscita del brano.