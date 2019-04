Nek in arrivo un album diviso in due parti, Il Mio gioco preferito

In Copertina

AMICI 18 – Le pagelle agli inediti dei ragazzi – Parte 2

Secondo e ultimo (?) appuntamento con le recensioni del nostro critico musicale agli inediti dei ragazzi di Amici 18.

Da oggi in radio - Le pagelle dei nuovi singoli in uscita il 12 aprile

Il nostro critico musicale, Fabio Fiume, come ogni settimana ha ascoltato per voi i nuovi singoli in uscita oggi.

Achille Lauro Videointervista: “L'artista ha responsabilità, ma l'arte è arte”

"1969" è il nuovo album di Achille Lauro. L'artista segue la rotta già accennata con "Rolls Royce".

Achille Lauro 1969 - Recensione

Achille Lauro e mi scopro bipolare! E le mie due personalità fanno a pugni senza trovare accordo! Ecco la recensione di "1969".

La Ragazza con il cuore di latta al GF. Prossimamente Sally, Marco, Marlena e bella stronza?

Infranto il muro tra musica e realtà. In tutto questo, Marlena sarà tornata a casa???.

Mameli pronto a lanciare l'album "Inno". Ecco copertina e tracklist

Uscirà a fine aprile il primo disco del cantautore conosciuto ad Amici 18.

Gianluca Grignani parla del nuovo album: "mi sono ispirato ai cantautori on the road americani"

Ospite al concerto dei 16 finalisti di Musicultura 2019, Gianluca Grignani ha parlato del nuovo album.

Fatti sentire Festival - Aperte le iscrizioni al contest per emergenti con una giuria d'eccezione

Ecco tutto quello che c'è da sapere per iscriversi a Fatti sentire Festival. La giuria, le giornate e lo svolgimento.

Da oggi in radio

Le pagelle settimanali del nostro critico musicale ai nuovi singoli in uscita

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Achille Lauro Videointervista: “L'artista ha responsabilità, ma l'arte è arte”

"1969" è il nuovo album di Achille Lauro. L'artista segue la rotta già accennata con "Rolls Royce".

Fulminacci Videointervista: “Nell'album parlo della vita, veramente!”

È arrivato il 9 aprile "La Vita Veramente", album d'esordio di Fulminacci.

Fabrizio Moro Videointervista: “Attraverso le mie canzoni riesco a conoscermi meglio”

Fabrizio Moro racconta il nuovo album "Figli di Nessuno", in uscita il 12 aprile, in una videointervista a cuore aperto.

Ernia Videointervista: “Un Sogno? Non ho ancora ottenuto un disco di platino...”

Videointervista a Ernia, il rapper che il 5 aprile ha pubblicato "68 (Till The End), repack dell'album uscito lo scorso settembre e balzato subito in testa alla Classifica Fimi.

Federico Baroni Videointervista: “Ho fatto un album che riflette perfettamente il mio carattere”

Videointervista di presentazione di "Non Pensarci", l'album d'esordio di Federico Baroni. Il cantautore durante l'instore di Milano tornerà a vestire i panni dell'artista di strada.

Pinguini Tattici Nucleari Videointervista: “Ci sarà sempre qualcuno che può insegnarti qualcosa”

I Pinguini Tattici Nucleari, che hanno appena pubblicato il nuovo album "Fuori dall'Hype", raccontano il nuovo lavoro nella nostra videointervista.

Fil Bo Riva Videointervista al giovane cantautore rivelazione dell'anno

Videointervista a FIl Bo Riva che, dopo essersi fatto conoscere in Italia con il singolo "L'impossibile", ha pubblicato l'album "Beautiful Sadness". Nell'articolo anche un esclusivo showcase acustico.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

La Ragazza con il cuore di latta al GF. Prossimamente Sally, Marco, Marlena e bella stronza?

L'altro giorno durante il mio zapping televisivo sono incappato nella prima puntata Grande Fratello di Barbara D'Urso. Ad un tratto sento la voce di Irama e riconosco le note de La Ragazza con il cuore di latta, il brano presentato dal cantautore al Festival di Sanremo quest'anno.Una canzone che, come ha affermato lui stesso in tutte...

Nek in arrivo un album diviso in due parti, Il Mio gioco preferito

Il cantautore sarà live a settembre all'Arena di Verona e, da novembre, nel resto d'Europa.

Arisa lancia in radio la title track “Una nuova Rosalba in Città”

Il nuovo singolo scelto da Arisa è scritto dai Viito e dà il titolo al suo ultimo album.

Maneskin: in radio “L'Altra Dimensione” singolo già certificato oro

"L'altra dimensione" è il nuovo singolo che i Maneskin hanno scelto per le radio. Un ritorno alla lingua italiana dopo la parentesi di "Fear For Nobody".

AMICI 18 – Le pagelle agli inediti dei ragazzi – Parte 2

Secondo e ultimo (?) appuntamento con le recensioni del nostro critico musicale agli inediti dei ragazzi di Amici 18.

Andrea Vigentini - Fuori il nuovo singolo "Come va a finire" - Testo e audio

Dopo "Magari", brano arrivato tra i 69 finalisti di Sanremo Giovani, il cantautore torna con un nuovo singolo.

Concerto del Primo Maggio: Daniele Silvestri, Motta, Carl Brave, Subsonica e Ghali tra i primi nomi confermati

Carl Brave, Motta, Daniele Silvestri, Ex-Otago e Ghali sono tra i primi nomi confermati del Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma.

Salmo - Annunciate nuove date del Playlist Summer Tour

Il già fitto calendario del Playlist Summer Tour si arricchisce con nuovi appuntamenti.

Nessun duetto in arrivo con un cantante di Amici per Emma... Marrone!

All Music Italia smentisce All Music Italia. Non è prevista l'incisione di nessun duetto della Brown con un cantante di Amici.

La hit "A chi mi dice" torna in radio grazie a Il Volo - Testo e audio

Grazie a Il Volo torna in radio in una nuova versione la hit dei Blue con un testo scritto da Tiziano Ferro.

"Lunedì" è il nuovo singolo de Le Larve, il cantautore che non c'era

Un brano insolito per un cantautore insolito che si sta imponendo con la sua scrittura nuda e reale.

Alexia - Un nuovo singolo prima del tour internazionale

A distanza di due anni dall'ultimo album, la cantante è pronta a tornare più carica che mai.

Daniele Silvestri cambia il titolo dell'album e pubblica il nuovo singolo Prima Che

Daniele Silvestri conferma la data di uscita del suo nuovo album che non si chiamerà più "Scusate se non piango". E intanto pubblica il nuovo singolo "Prima Che" in radio dal 12 aprile.

Cosmo: il 12 aprile in concerto a Roma, e dal 19 fuori "Cosmotronic Remixed"

"Cosmotronic Remix" è il nuovo progetto di Cosmo, annunciato durante la trasmissione di M2O Special Guest.

Gabry Ponte, Bennato e Thomas - Nel video de Il Calabrone Youtuber e Muser da Valerio Mazzei a Sespo

Da Marta Lo Sito a Giuseppe Barbuto, Gabry Ponte ha scelto di realizzare un video che faccia colpo sui giovani.

Emis Killa canta gli amori che sporcano la vita in "La mia malattia" (testo e audio)

A sorpresa Emis Killa lancia un nuovo inedito in cui racconta "il lato oscuro dell'amore".

Flash News

Gazzelle - Nuovi appuntamenti live a Genova e Napoli

Giorgia: i primi appuntamenti del tour Pop Heart Summer Night

Gazzelle: il calendario estivo si arricchisce con le date di Perugia, Mestre (Ve) e Prato

Claudio Baglioni posticipate due date del tour per laringo-faringite

Antonello Venditti: nuova data per il tour “Sotto il segno dei pesci Outdoor”

Nayt: on line il video della live session di “Brutti Sogni”, nuovo onirico singolo

Gazzelle - Annullato il concerto di Perugia. Ecco il calendario aggiornato

The Kolors - Slittano in autunno le date del tour. Ecco i nuovi appuntamenti

Rubriche

Da oggi in radio

Da oggi in radio - Le pagelle dei nuovi singoli in uscita il 12 aprile

Radio Date

Radio Date: Tutti i Nuovi Singoli in Uscita il 12 aprile

La mosca Tzè Tzè

Albano Carrisi e la questione dell'Ucraina

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2019: ecco come Mahmood ha trionfato e Loredana Berté è stata esclusa dal podio

Sondaggi

Sanremo 2019 - Sondaggio - Risultati: ecco la classifica per i nostri lettori

Laneve: l'album Stazioni è un diario di viaggio in musica

Anteprima Video: “Addormentarsi Insieme”, il nuovo singolo di Rosmy

Bussoletti è pronto a racchiudere il lavoro di tre anni in "Peso piuma"

Anteprima video: Féfe racconta il suo conflitto interiore in "Corpo anima e mente"

La fuga dal mondo dei social in "Condivido", singolo di Clesi

Priestess lancia il suo primo album Brava (tracklist)

Classifiche YouTube - Settimana 14: Guidano Mahmood e Pedro Capò. Tra i sanremesi in ascesa i Boomdabash

CERTIFICAZIONI FIMI – SETTIMANA 14: tra i certificati Mengoni, Coez, Fred De Palma, Nigiotti

Classifiche Streaming Spotify - Settimana 14: Coez torna primo

Classifica Fimi Settimana 14: irrompe il tornado Coez e batte Fiorella Mannoia

Classifica Radio Earone Settimana 14: Mahmood a sorpresa torna in testa. Bene Ghali e i The Kolors con Elodie

Certificazioni Fimi - Settimana 13: nuovi traguardi per Salmo, Alessandra Amoroso e Carl Brave, ma non solo...

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Enrico Nigiotti Cenerentola e le altre storie - Recensione

Romina Falconi Biondologia - Recensione

Ex-Otago - Corochinato - Recensione

Achille Lauro Intervista da Rolls Royce a 1969

Fulminacci Intervista La Vita Veramente

Fabrizio Moro Intervista Figli di Nessuno

Ernia Intervista 68 (Till The End)

Ex Otago dopo Sanremo live a Milano

Federico Baroni Intervista Non Pensarci

Pinguini Tattici Nucleari Intervista Fuori dall'Hype

Fil Bo Riva Intervista Beautiful Sadness

Fil Bo Riva Live Acustico

Senhit Intervista Dark Room

Giovanni Truppi Intervista Poesia e Civiltà

Osvaldo Supino Intervista Sparks