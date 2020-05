Uscirà il 29 maggio il nuovo album di Nek Il Mio Gioco Preferito parte seconda. Il disco sarà presentato in un esclusivo live registrato a Sassuolo in diretta televisiva su RTL, ma disponibile successivamente anche su YouTube (ne abbiamo parlato Qui).

Il cantautore di Sassuolo ha parlato del nuovo progetto in una conferenza stampa virtuale che si è tenuta su Zoom.

“Questo disco ha dieci canzoni ed è anche un album a tutti gli effetti, anche decontestualizzabile dalla prima parte. E’ un cerchio che si chiude, ma anche un progetto a se stante.

L’esigenza è quella di sempre, ovvero quella di condividere e di non tenere per me certe sensazioni in un momento in cui i rapporti umani sono vincolati. Sono riuscito a ritagliarmi diversi momenti. La quarantena mi ha aperto una via ispirativa. Ho scritto molto.

Sono riuscito a mettere insieme quello che avevo scritto prima a materiale nuovo, che rappresenta maggiormente la circostanza di oggi. Sono riuscito a mettere in ordine tutto. Ho desiderato uscire in questo periodo e ce l’ho fatta, anche se non è stato semplice.

Il mio gioco preferito è sempre la musica, che è la mia vita.”