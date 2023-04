Negramaro non solo tour per il ventesimo anniversario. Arrivano i vinili celebrativi in attesa del nuovo disco

Il 2023 è l’anno ribattezzato nella musica N20, ovvero si festeggiano i vent’anni dei Negramaro. Festeggiamenti che non solo passeranno per un tour di nove date nei più bei teatri di pietra italiani ma che vedrà la ristampa in vinile di tutti gli album della discografia della band in attesa del nuovo album che, anche se non ci sono conferme ufficiali al momento, potrebbe arrivare a fine dell’anno

Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo, sei amici che percorrono da vent’anni in un viaggio in musica che li ha visti calcare il palco del Festival di Sanremo ed essere la prima band italiana ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano e all’Arena di Verona.

Queste le date del n20 TOUR:

13-14-16 giugno ROMA, Terme di Caracalla

19-21-22 luglio SIRACUSA, Teatro Greco

22-23-24 settembre VERONA, Arena

Tutti i dettagli sul tour, sui tipi di biglietti acquistabili e i link per farlo sono disponibili qui. A questa date si aggiunge un unico appuntamento nella loro Puglia, in una location ma utilizzata prima per fare un concerto: l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE). N20 BACK HOME si svolgerà il 12 agosto 2023.

Negramaro N20 le ristampe in vinile

Ogni LP di queste speciali Anniversary Edition conterrà un estratto di testo da uno dei brani: tutte insieme, le frasi comporranno una poesia con le più famose citazioni, contribuendo a rendere i prodotti collezzionabili. Inoltre queste edizioni super limitate conterranno un esclusivo sticker N20.

Il primo disco omonimo, negramaro, pubblicato per la prima volta nel 2003, è già disponibile in versione rosso trasparente, con numerazione progressiva a mano, dal 17 marzo.

Il secondo, 000577, è anch’esso già disponibile in versione trasparente e numerata dal 14 aprile 2023. In questo caso l’artwork è una rivisitazione dell’iconica immagine originale, riproposta invece all’interno.

000577 è il secondo album che la band pubblica con Sugar music e contiene brani pubblicati nel precedente album di debutto oltre a Scusa se non piango. Il progetto segna l’inizio della collaborazione con Corrado Rustici in qualità di produttore.

Il 5 maggio sarà la volta dell’album della svolta, il terzo. Mentre tutto scorre sarà disponibile in versione verde trasparente e numerata Anche in questo caso l’artwork è una rivisitazione dell’iconica immagine originale, riproposta invece all’interno.

Mentre tutto scorre fu pubblicato per la prima volta nel 2005 e rappresenta l’inizio di una serie di successi per i Negramaro. L’album rimase per 83 settimane consecutive nella classifica dei dischi più venduti d’Italia. È il secondo disco della band ad essere prodotto da Corrado Rustici e il singolo che da il titolo al disco vinse il “Premio della Sala Stampa Radio & TV” al Festival di Sanremo e rimase in cima alle classifiche dei singoli più venduti per 20 settimane.

Il quarto disco dell’Anniversary edition in formato vinile è La Finestra che sarà disponibile in versione blu trasparente numerata dal 26 maggio 2023. Pubblicato per la prima volta nel 2007, la Special Edition impreziosisce l’album con la bonus track Senza Fiato, un duetto con Dolores O’ Riordan, voce dei Cranberries.

La Finestra contiene alcuni dei brani che hanno fatto la storia della band tra cui Parlami d’amore, primo singolo estratto e vincitore del FestivalBar 2007, L’immenso, Via le mani dagli occhi e Un passo indietro. Presente come special guest in Cade la pioggia, Jovanotti.