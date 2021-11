Nazionale Italiana Cantanti scende in campo a Rozzano insieme a Progetto Arca

Nazionale Italiana Cantanti e Progetto Arca in campo a Rozzano per sostenere il progetto di aiuto alimentare per le famiglie bisognose del territorio.

Attesissimo il match Un goal per Rozzano, che si disputerà domenica 14 novembre, alle ore 15:00, al Centro Sportivo di Rozzano (via Monte Amiata 34).

La Nazionale Italiana Cantanti scende in campo e sfiderà la squadra di Fondazione Progetto Arca, composta da calciatori amatoriali scelti tra addetti ai lavori, volontari, utenti, donatori e testimonial.

L’evento va a sostegno dei progetti di aiuto alimentare per le famiglie in difficoltà di Rozzano. Il ricavato sarà devoluto al Progetto Arca, che nella zona supporta già 270 nuclei famigliari che necessitano aiuto.

“Sono certo che giocheremo tutti con grande passione, entusiasmo e impegno, per celebrare questa nuova amicizia con la Nazionale Cantanti – che ci vedrà poi di nuovo in campo con la grande Partita del Cuore a San Siro in programma per maggio 2022 – e anche in nome dell’importante progetto di sostegno alimentare che con questo evento possiamo concretizzare” commenta Alberto Sinigallia, Presidente di Progetto Arca.

SUPPORTARE ROZZANO INSIEME ALLA NAZIONALE ITALIANA CANTANTI

Dare il proprio contributo alla Partita di Rozzano, insieme alla Nazionale Italiana Cantanti, è molto facile. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro ed è acquistabile presso il Sociale Market di Progetto Arca a Rozzano (viale Lombardia 36) nei giorni di giovedì 11 e venerdì 12 novembre dalle ore 15:00 alle 18:00.

La Nazionale Italiana Cantanti commenta Enrico Ruggeri, Presidente della NIC “prosegue il suo cammino a fianco degli amici di Progetto Arca: la tutela dei più deboli, dei dimenticati, degli esclusi ci vede questa volta insieme a Rozzano, per aiutare le persone in difficoltà in quel territorio. Venirci a trovare il 14 novembre sarà un modo per partecipare a un progetto di amorevole solidarietà. Ci divertiremo assieme, facendo del bene!”.

Per un mese, dall’8 novembre all’8 dicembre, è attivo inoltre il servizio per donare. Con un SMS al numero 45527, grazie alla campagna solidale avviata dall’Associazione La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus in favore di Progetto Arca, per dare un aiuto concreto alle famiglie del territorio visconteo.

“Ancora una volta la Partita del Cuore” dice Titti Quaggia, responsabile de La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus “scende in campo per aiutare i più deboli e bisognosi. Anche una piccola donazione, dal giorno 8 novembre al giorno 8 dicembre, al 45527 contribuirà ad alleviare le sofferenze di molte persone!”.

Sara Doris ospite e madrina di Un goal per Rozzano

Madrina dell’evento è Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum e presidente esecutivo della Fondazione Mediolanum Onlus, che affianca Progetto Arca già dal 2013.

Quest’anno, la Fondazione ha affiancato 1.000 famiglie fragili, donando speciali “kit prima infanzia”, contenenti cibi e prodotti specifici per la crescita dei bambini. Kit scolastici invece per i ragazzi più grandi.

“Siamo felici di ospitare questo evento calcistico con finalità benefiche” commenta il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti. “Si tratta di una bella iniziativa che ha il nobile obiettivo di creare azioni concrete a favore di molti cittadini in difficoltà economica. La stretta collaborazione tra la Nazionale Italiana Cantanti e Progetto Arca è molto preziosa perché solo facendo squadra si possono ottenere grandi risultati. Anche essere presenti alla partita come tifosi è importante: significa aiutare dando il proprio contributo per aiutare le famiglie più bisognose”.

La Partita Un goal per Rozzano gode del patrocinio del Comune di Rozzano e del sostegno di Givova, Osama, Fondazione Fiera Milano, Tea Energia, Rent4Friends, SIAE.