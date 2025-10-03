Nayt pubblica “Un uomo”, nuovo singolo introspettivo prodotto da Zef

nayt testo e significato del nuovo singolo intitolato Un uomo, e disponibile da oggi – venerdì 3 ottobre – per Columbia Records/Sony Music Italy. Una canzone che nasce da una domanda semplice e universale: “Com’è che si fa ad essere un uomo?”.
Un uomo, il nuovo singolo di nayt
Considerato uno dei cantautori più introspettivi e lucidi della sua generazione, nayt usa ancora una volta la scrittura come strumento per dare voce a fragilità, dubbi e contraddizioni. In Un uomo sceglie di scavare più a fondo che mai, affidandosi alle parole e a un sound cupo e ipnotico prodotto da Zef.
Il significato di Un uomo
Il brano è il racconto di uno smarrimento: la perdita di punti di riferimento, la difficoltà di distinguere realtà e finzione, la consapevolezza che spesso è proprio ciò che resta nascosto a definire la vera natura delle persone. Con la sua consueta sincerità, l’artista restituisce l’immagine di cosa significhi oggi essere un uomo: fragilità, contraddizioni, ma anche momenti di verità autentica.
Il testo di Un uomo ruota intorno a un interrogativo esistenziale che non ha una risposta univoca. Nayt descrive l’essere uomo come un processo imperfetto, fatto di tentativi, errori e consapevolezze che si costruiscono nel tempo. È un dialogo con sé stesso e con chi lo ascolta, una confessione che diventa condivisione.
TESTO – nayt – un uomo
Noi non parliamo
Noi non sentiamo dolore
Non scegli con chi stare
Per conquistare valore
Un banner pubblicitario in mezzo alla strada
Fa luce
Mentre mostra un tutorial
Su come conquistare l’amore
Questa tipa mi mostra come pensare mai
Il mio amico mi mostra come pestare un uomo
C’è una madre che insegna a non restarci mai
Quando un padre ti insegna come restare solo
Chiedo dov’è il confine
Tra me e un altro individuo
Tra le cose che scrivo
E le cose che osservo
Gli strumenti che uso
Li ha già scelti qualcuno
Ma non c’entra nessuno
In questo mondo che ho dentro
Ho fatto a botte un’altra volta
Per gli amici miei
100 rose per te ma non basteranno mai
Quanto costa andare via
Forse lo farei
Com’è che si fa ad essere un uomo
Tra le, tra le, tra le, tra le maschere
Vale, vale, vale, vale qualsiasi cosa
Fingere
Tra le, tra le strade e piazze vuote
Ti cade, cade, cade, cade per così poco
Ci siamo noi
Crisi mentale
Pesi inventati
Figli avuto come gli affetti indesiderati
Dentro questo mondo di ladri
Cosa millanti
Sembra ci sia un’ombra più grande
Dietro i brillanti
Noi perdiamo il filo lottando per buone cause
E mi scopri in quello che non dico, legge tra le pause
Proprio come il tuo profilo quando posti e non mi ascolti
Penso che più ciò che mostri parla quello che nascondi
Cerco dov’è il confine
Tra me e un altro individuo
Tra i fantasmi che uccido
E i traguardi che ottengo
Gli strumenti che butto
Forse vanno a qualcuno
Perché io sono uno
Forse è quello che senti
Quanto costa andare via
Forse lo farei
Com’è che si fa ad essere un uomo
Tra le, tra le, tra le, tra le maschere
Vale, vale, vale, vale qualsiasi cosa
Fingere
Tra le, tra le strade e piazze vuote
Ti cade, cade, cade, cade per così poco
Ci siamo noi
Dove siamo noi
Prendere, lasciare uccidere, salvare e incidere
È un passaggio, imparare ad essere un uomo
I live in arrivo
Dopo il tour sold out nei club italiani della scorsa primavera, nayt è pronto a salire per la prima volta sui palchi dei palasport. Due gli appuntamenti fissati per ottobre:
- 23 ottobre – Palazzo dello Sport, Roma
- 25 ottobre – Unipol Forum, Milano
