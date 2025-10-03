Nayt pubblica “Un uomo”, nuovo singolo introspettivo prodotto da Zef

nayt testo e significato del nuovo singolo intitolato Un uomo, e disponibile da oggi – venerdì 3 ottobre – per Columbia Records/Sony Music Italy. Una canzone che nasce da una domanda semplice e universale: “Com’è che si fa ad essere un uomo?”.

Un uomo, il nuovo singolo di nayt

Considerato uno dei cantautori più introspettivi e lucidi della sua generazione, nayt usa ancora una volta la scrittura come strumento per dare voce a fragilità, dubbi e contraddizioni. In Un uomo sceglie di scavare più a fondo che mai, affidandosi alle parole e a un sound cupo e ipnotico prodotto da Zef.

Il significato di Un uomo

Il brano è il racconto di uno smarrimento: la perdita di punti di riferimento, la difficoltà di distinguere realtà e finzione, la consapevolezza che spesso è proprio ciò che resta nascosto a definire la vera natura delle persone. Con la sua consueta sincerità, l’artista restituisce l’immagine di cosa significhi oggi essere un uomo: fragilità, contraddizioni, ma anche momenti di verità autentica.

Il testo di Un uomo ruota intorno a un interrogativo esistenziale che non ha una risposta univoca. Nayt descrive l’essere uomo come un processo imperfetto, fatto di tentativi, errori e consapevolezze che si costruiscono nel tempo. È un dialogo con sé stesso e con chi lo ascolta, una confessione che diventa condivisione.

TESTO – nayt – un uomo

Noi non parliamo

Noi non sentiamo dolore

Non scegli con chi stare

Per conquistare valore

Un banner pubblicitario in mezzo alla strada

Fa luce

Mentre mostra un tutorial

Su come conquistare l’amore

Questa tipa mi mostra come pensare mai

Il mio amico mi mostra come pestare un uomo

C’è una madre che insegna a non restarci mai

Quando un padre ti insegna come restare solo

Chiedo dov’è il confine

Tra me e un altro individuo

Tra le cose che scrivo

E le cose che osservo

Gli strumenti che uso

Li ha già scelti qualcuno

Ma non c’entra nessuno

In questo mondo che ho dentro

Ho fatto a botte un’altra volta

Per gli amici miei

100 rose per te ma non basteranno mai

Quanto costa andare via

Forse lo farei

Com’è che si fa ad essere un uomo

Tra le, tra le, tra le, tra le maschere

Vale, vale, vale, vale qualsiasi cosa

Fingere

Tra le, tra le strade e piazze vuote

Ti cade, cade, cade, cade per così poco

Ci siamo noi

Crisi mentale

Pesi inventati

Figli avuto come gli affetti indesiderati

Dentro questo mondo di ladri

Cosa millanti

Sembra ci sia un’ombra più grande

Dietro i brillanti

Noi perdiamo il filo lottando per buone cause

E mi scopri in quello che non dico, legge tra le pause

Proprio come il tuo profilo quando posti e non mi ascolti

Penso che più ciò che mostri parla quello che nascondi

Cerco dov’è il confine

Tra me e un altro individuo

Tra i fantasmi che uccido

E i traguardi che ottengo

Gli strumenti che butto

Forse vanno a qualcuno

Perché io sono uno

Forse è quello che senti

Quanto costa andare via

Forse lo farei

Com’è che si fa ad essere un uomo

Tra le, tra le, tra le, tra le maschere

Vale, vale, vale, vale qualsiasi cosa

Fingere

Tra le, tra le strade e piazze vuote

Ti cade, cade, cade, cade per così poco

Ci siamo noi

Dove siamo noi

Prendere, lasciare uccidere, salvare e incidere

È un passaggio, imparare ad essere un uomo

I live in arrivo

Dopo il tour sold out nei club italiani della scorsa primavera, nayt è pronto a salire per la prima volta sui palchi dei palasport. Due gli appuntamenti fissati per ottobre:

23 ottobre – Palazzo dello Sport, Roma

25 ottobre – Unipol Forum, Milano