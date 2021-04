Nayt: il nuovo singolo “Tutto il resto è noi” arricchisce l’album Mood

Uscirà il 2 aprile il nuovo singolo di Nayt Tutto il resto è noi (Sony Music Italy). Il brano, già disponibile in pre-save, andrà ad arricchire l’album Mood originariamente uscito il 4 dicembre 2020 ed entrato alla #10 della classifica Fimi.

Tutto il resto è noi, prodotto da 3D, si costruisce sull’incontro tra barre e melodia.

“Un brano da viaggio, con un mood chill ma aperto. Parla della scoperta dei sentimenti dopo la difficoltà di starci in contatto, in un’epoca dove anestetizzarsi, spesso, sembra la via meno rischiosa da intraprendere.”

Così Nayt racconta il nuovo singolo Tutto il resto è noi.

NAYT TUTTO IL RESTO È NOI

Il nuovo singolo di Nayt è una delle novità che arricchiscono Mood, alle due versioni in acustico dei brani Favolacce e Passerà, in uscita in digitale sempre venerdì 2 aprile e disponibile in pre-save.

Una delle particolarità di Mood, amplificate dai nuovi brani, è la volontà del giovane di affrontare temi nuovi, con lo scopo di smuovere le coscienze di chi ascolta. Una descrizione del viaggio di un ragazzo che affronta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Nelle ultime settimane il nome di Nayt è circolato nei circuiti legati al gossip. Pare, infatti, che il rapper sia il nuovo compagno dell’attrice Matilda De Angelis, co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2021.