Uscirà il prossimo 4 dicembre il nuovo album di Nayt Mood, pubblicato da VNT1 / Sony Music Italy. L’artista, che a settembre ha presentato l’autobiografia Non Voglio Fare Cose Normali, ha pubblicato sui social la tracklist del disco e la cover.

Si tratta di un progetto che mette in luce l’inizio di una nuova fase artistica per Nayt, contraddistinta dall’utilizzo di due colori: rosso e blu. Due colori primari che si intrecciano dando vita a un equilibrio che si può considerare come il simbolo di una rinascita spirituale e personale.

“Eccomi che creo. E mi stacco da terra.

E non so come si scende. Sento dunque sono”

Scomparso dai social e poi riapparso per l’occasione dell’annuncio del nuovo disco, Nayt ha fatto girare fino a ora quella che era una finta cover di Mood.

I suoi fan, in trepida attesa per l’uscita del disco, hanno scoperto solo oggi la vera copertina, in cui sono riproposti i colori sul cui dualismo si concentra il senso della nuova musica del rapper, che modellano e deformano il volto dell’artista.

NAYT MOOD

Nayt ha pubblicato sui social la tracklist dell’album.

1 – Musica Ovunque

2 – Favolacce

3 – TUTTAPPO’

4 – Passerà

5 – Lividi feat. Mezzosangue

6 – Il blocco dello scrittore

7 – LOL

8 – Grazie Prego Scusa

9 – Vero

10 – Scuola

11 – Fuori fa paura

12 – Rollin Roma

13 – Nuvole