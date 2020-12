Nausicaa lancia il brano del cambiamento “Corri e cerchi”

Nausicaa (pseudonimo di Nicoletta Alfani) torna sulle scene musicali dopo un periodo di riflessione, durante il quale si è concentrata sulla scrittura, sullo studio e sulla ricerca della propria identità musicale. Il suo ritorno è rappresentato dal nuovo singolo Corri e cerchi, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 28 novembre 2020.

Il brano (etichetta Carpe diem – distribuzione Artist First) segna l’inizio di un nuovo percorso musicale per l’artista. Nausicaa si propone in una veste nuova che la vede accantonare le sonorità celtiche degli ultimi anni. In Corri e cerchi, esprime se stessa e la ricerca della sua identità in una realtà che la vede divisa tra gli obblighi, i doveri e l’istinto che la spinge sempre più verso la musica per poter essere realmente fedele al suo Io.

Per Nausicaa, Corri e cerchi rappresenta il brano del cambiamento: “Non so come spiegare questo bisogno di raccontare in musica, questa necessità di mettere in circolo le mie parole, le mie verità. Posso dire che questa esigenza è prepotente e forte in me, come un qualcosa che devo a me stessa… Un pò come dire che vorrei tanto arrivare a toccare il sole pur sapendo che in realtà è impossibile, ma che nel tentare almeno avrò fatto un giro nello spazio!”.

Il singolo è parte del nuovo progetto musicale al quale Nausicca sta lavorando sotto la guida di Marco Petriaggi (compositore, autore, arrangiatore, direttore d’orchestra e produttore). Per news e aggiornamenti che riguardano Nausicaa, potete visitare la sua pagina Facebook o il suo profilo Instagram

Nausicaa – Corri e cerchi – Video

Conosciamo meglio Nausicaa

Nausicaa è lo pseudonimo di Nicoletta Alfani, cantautrice pugliese, nata a Taranto nell’agosto del 1987.

Nel 2009 vince il Cantagiro con il brano inedito Un altro giorno; l’anno successivo, vince la categoria cantautori al Sanremo Music Awards, è pre-finalista al Festival di Castrocaro e finalista al Festivalshow.

Nel 2011 si aggiudica la vittoria nella categoria cantautori e il premio miglior inedito al Campania Festival; è semifinalista al Festival di Castrocaro; vince il premio Augusto Daolio, organizzato da Radio Italia Anni 60; è vincitrice della categoria inediti del Girovoce. Nel 2012 apre il concerto dei Nomadi, tenutosi a Novellara; partecipa a numerosi concorsi canori, ottenendo importanti apprezzamenti. Nel 2014 supera le selezioni per il M.E.I.; e a settembre dello stesso anno si esibisce a Faenza in occasione del M.E.I. dei 20 anni. Nel 2016, riceve il Premio Corriere di Taranto. Nel 2017 si esibisce sul red carpet di Sanremo per la trasmissione Rai Blob Incanta Tu.

Il 27 settembre 2020 viene pubblicato sulle piattaforme digitali il mini EP Nausicaa, contenente i brani Lotta a perdere e Nell’eterno.