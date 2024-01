Naska annuncia un eccezionale appuntamento live per il 2024

Naska (all’anagrafe, Diego Caterbetti) si è esibito al Fabrique di Milano il 29 e 30 novembre 2023. Entrambe le date hanno registrato il sold out. L’artista ha annunciato un nuovo evento live per il 2024 che si terrà sempre a Milano, ma in una location diversa.

Il 2023 è stato per Naska un anno molto favorevole. Spotify l’ha selezionato per Radar 2023, il programma dedicato agli artisti più promettenti dell’attuale scena musicale italiana. Ad aprile dello scorso anno, Rollingstone Italia l’ha inserito nella sua “Classe 2023”, dedicata agli artisti più talentuosi e da tener d’occhio nell’industria discografica. Ed ancora, a maggio 2023 è uscito il suo secondo album La Mia Stanza, seguito da una deluxe edition a settembre. Infine, l’anno si è concluso con il successo dei due concerti sold out al Fabrique.

Naska è Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo. Nelle sue canzoni sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di se stessi, di libertà e di affetti familiari. Considerato apripista di un nuovo movimento punk italiano, ha dato vita a performance dirompenti ed energetiche, dimostrando un’energia live unica e una grande capacità di entrare in relazione con il pubblico.

Dopo l’esperienza live del 2023, Naska ha deciso di mettersi alla prova e ha annunciato un evento live senza precedenti per lui. Sabato 7 dicembre 2024, canterà per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano.

La data è prodotta da Vivo Concerti. I biglietti sono già disponibili online sul sito vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

