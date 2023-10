Naska, fuori “La mia stanza remix” con 4 tracce inedite

Naska è tornato il 29 settembre con “La mia stanza deluxe” (Thamsanga / The Orchard), una nuova edizione del suo secondo album in studio, che contiene quattro tracce inedite, tra cui la rivisitazione di “Cattiva” – brano in cui l’amore viene raccontato nelle sue declinazioni più estreme, che qui ritroviamo in una versione “+ Cattiva” – e di “Mai come gli altri“, in cui la ricerca del proprio posto nel mondo trova una dimensione più intima e acustica.

Tra le novità anche due inediti: “Tranquillo Mai” con MadMan e “Fine settembre”.

L’artista rivelazione della scena rock e apripista del nuovo movimento punk italiano apre così la porta della sua stanza – all’interno della quale troviamo ironia, rock’n’roll, sensualità, provocazione, riflessione e romanticismo – e parla di amore come di alienazione, di eccessi come di ricerca di sé, di libertà come degli affetti familiari.

Naska, “La mia stanza deluxe”: la tracklist

a testa in giù Mai come gli altri Non me ne frega un cazzo a Nessuno Pronto Soccorso Cattiva Fottuto Sabato Male Fuori controllo Wando Tranquillo mai (feat. MadMan) Cattiva (+ Cattiva) Mai come gli altri (Acoustic) Fine Settembre

Naska: dal tour estivo a “La mia stanza deluxe”

L’edizione deluxe de “La mia stanza” arriva al termine del lungo tour estivo che ha portato Naska sui palchi dei principali festival rock italiani – dal Mi Ami Festival allo Slam Dunk, passando per il Viper Summer Festival, l’Oltre Festival, il Rock in Roma, l’Umbria Che Spacca, il Mamamia Festival, il Parco Della Musica, il Suonica Festival, il Mediceo Live Festival e l’Aurora Festival -, dove ha confermato di avere un’attitudine da vero rocker e una capacità di entrare in empatia con il pubblico fuori dal comune.

Ma non è tutto! Naska ha infatti annunciato un nuovo imperdibile appuntamento live al Fabrique di Milano, che si terrà giovedì 30 novembre 2023.

I biglietti saranno disponibili: in prevendita esclusiva Vivo Club a partire da martedì 3 ottobre alle ore 14.30; online su vivoconcerti.com da mercoledì 4 ottobre alle ore 14.30 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da domenica 8 ottobre alle ore 10.00.