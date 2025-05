Napoleone annuncia l’uscita e svela la tracklist di “Moderno Italian Touch”

Dopo aver tracciato un percorso tra sperimentazione e radici, Napoleone annuncia l’uscita e svela la tracklist del nuovo album Moderno Italian Touch (INRI Records / ADA Music Italy), che vedrà la luce venerdì 16 maggio.

Già disponibile in pre-save, il disco supera i confini di genere e abbraccia un sound universale, libero e in continua evoluzione, proponendo una visione sonora che guarda avanti, lontana da qualsiasi preconcetto su cosa debba essere la musica cantata in dialetto napoletano o cosa significhi fare musica in Italia oggi.

Napoleone abbatte così i confini stilistici e culturali, scegliendo di non appartenere a nessuna scena predefinita, ma di costruire un’identità sonora libera, stratificata e aperta.

Moderno Italian Touch non è dunque altro che un viaggio che parte dal Sud per parlare una lingua internazionale, elegante ma accessibile, dove ogni riferimento – dal cantautorato al soft funk, dalle orchestrazioni rétro alle produzioni contemporanee – è reinventato con coerenza e visione.

NAPOLEONE, “Moderno Italian Touch”: LA TRACKLIST

Io e Te Luna Distratta Jolie Serenata Funky feat. Vale LP Lido Nostalgia Maletiempo con Yung Snapp Ragazza del Mare 2024 Voglia ‘E Turnà

NAPOLEONE, “Moderno Italian Touch”

Il disco – che verrà presentato per la prima volta dal vivo il 16 maggio al Riot di Napoli – è stato anticipato da Jolie (brano che racconta una storia d’amore, tra i vicoli napoletani e le fughe romantiche sotto cieli stranieri) e Voglia ‘e Turnà, brano storico del repertorio di Teresa De Sio, che Napoleone ha voluto riscrivere e reinterpretare a 42 anni dalla sua uscita, raccogliendo con rispetto e visione l’eredità della tradizione musicale italo-napoletana.