Musicultura 2026: aperte le iscrizioni al concorso per la nuova canzone d’autore italiana. In palio 20mila euro

Musicultura 2026. È ufficialmente aperto il bando per la XXXVII edizione di Musicultura, il concorso dedicato ai nuovi protagonisti della canzone popolare e d’autore italiana. L’iscrizione è aperta fino al 12 novembre 2025 e al vincitore assoluto andranno 20.000 euro, grazie al Premio Banca Macerata.

Andiamo a scoprire i dettagli sulla nuova edizione, sulle fasi del Concorso e su come iscriversi.

Musicultura 2026: aperte le iscrizioni al concorso

Nato nel 1990, Musicultura è oggi una delle rassegne più importanti per la scoperta di nuovi autori, compositori e interpreti del panorama italiano. Non ci sono limiti di genere: l’unica condizione per partecipare è essere autori o coautori dei brani presentati. L’iscrizione può avvenire online, via posta o con consegna a mano presso la sede dell’associazione di Recanati, versando la quota di socio sostenitore (80 euro per i solisti, 120 per i gruppi).

Il concorso non prevede vincoli contrattuali per i partecipanti e rappresenta da sempre un percorso di crescita artistica e umana: un’esperienza che si sviluppa nell’arco di mesi, dalle audizioni live al Teatro Lauro Rossi di Macerata fino alle finali all’Arena Sferisterio.

Un nuovo ingresso nel Comitato Artistico: Tricarico

Tra le novità della XXXVII edizione spicca l’ingresso di Tricarico nel Comitato Artistico di Garanzia, un gruppo prestigioso che nel corso degli anni ha visto tra i suoi firmatari nomi come Fabrizio De André e Giorgio Caproni. L’artista milanese si affianca a una squadra che comprende, tra gli altri, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Giorgia, Carmen Consoli, Ermal Meta, Ron, Tosca, Paola Turci e La Rappresentante di Lista.

“Di canzoni che si parlano addosso ce ne sono in abbondanza – ha dichiarato Ezio Nannipieri, direttore artistico del festival –. Nell’aria si avverte il bisogno di uno scrivere e di un cantare che siano l’espressione di ciò che si muove davvero nei cuori. Con Musicultura speriamo di avere la lucidità per riconoscere queste energie e dar loro meritato risalto“.

Nel corso degli anni, Musicultura ha portato alla ribalta alcuni tra i nomi più interessanti della musica italiana: da Gianmaria Testa a Simone Cristicchi, da Lucio Corsi a La Rappresentante di Lista, fino a Mannarino, Margherita Vicario, Renzo Rubino, Anna Castiglia e i Santi Francesi. Tutti artisti che proprio grazie al festival hanno potuto mostrare il proprio talento prima di affermarsi sulla scena nazionale.

La collaborazione con Rai garantisce ogni anno un’importante visibilità mediatica grazie alle dirette e agli speciali su Rai Radio1, Rai News24, Rai2, RaiPlay e Rai Italia.

Come partecipare al concorso

Per iscriversi alla XXXVII edizione di Musicultura, gli artisti devono inviare due canzoni di cui siano autori o coautori, in lingua italiana o dialetto. Le modalità di invio sono tre:

Online – tramite il sito ufficiale www.musicultura.it

– tramite il sito ufficiale www.musicultura.it Per posta – spedendo tutto il materiale (testi, CD o file audio, biografia e domanda di partecipazione) a Musicultura, Corso Persiani 36, Recanati (MC)

– spedendo tutto il materiale (testi, CD o file audio, biografia e domanda di partecipazione) a Musicultura, Corso Persiani 36, Recanati (MC) A mano – entro il 12 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la sede dell’associazione

I brani dovranno essere inediti o già pubblicati, ma sempre conformi ai requisiti di originalità, legalità e rispetto dei diritti di terzi. Non sono ammessi testi con messaggi pubblicitari o offensivi.

Le fasi del concorso

Febbraio 2026 – Selezione di circa 100 artisti e apertura delle votazioni online sulla piattaforma Musicultura Première.

– Selezione di circa 100 artisti e apertura delle votazioni online sulla piattaforma Musicultura Première. Marzo 2026 – Audizioni live a Macerata dei concorrenti più votati e di quelli selezionati dalla direzione artistica.

– Audizioni live a Macerata dei concorrenti più votati e di quelli selezionati dalla direzione artistica. Aprile–Maggio 2026 – Scelta dei 16 finalisti e pubblicazione della compilation ufficiale. Gli otto vincitori verranno poi decretati dal Comitato Artistico di Garanzia.

– Scelta dei 16 finalisti e pubblicazione della compilation ufficiale. Gli otto vincitori verranno poi decretati dal Comitato Artistico di Garanzia. Giugno 2026 – Serate finali all’Arena Sferisterio di Macerata con ospiti della musica italiana e internazionale. Il vincitore assoluto sarà decretato dal pubblico e riceverà 20.000 euro.

Durante le serate saranno inoltre assegnate la Targa della Critica “Piero Cesanelli” (3.000 euro), il Premio Miglior Testo (2.000 euro) e il Premio Grotte di Frasassi (2.000 euro).

Scadenze e contatti

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 12 novembre 2025. Per informazioni dettagliate, regolamento completo e moduli di partecipazione è possibile consultare il sito ufficiale www.musicultura.it o contattare l’associazione al numero 071/7574320.