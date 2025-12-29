29 Dicembre 2025
Musica italiana settimana 53/2025. Concerti, tour e novità di fine anno

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 53.

Musica Italiana settimana 53/2025: tutte le novità
Musica Italiana settimana 53. Questa pagina raccoglie, giorno per giorno, le principali notizie brevi che hanno accompagnato l’attualità della musica italiana negli ultimi giorni dell’anno. Un contenitore editoriale che attraversa concerti di fine 2025, appuntamenti live delle festività, annunci già proiettati verso il 2026 e uscite discografiche che continuano a muoversi anche in una settimana tradizionalmente più rallentata.

Tra saluti dal vivo nei teatri e nelle piazze, date speciali legate al periodo natalizio e prime indicazioni sui prossimi mesi, la settimana restituisce una fotografia di passaggio, sospesa tra chiusura dell’anno e ripartenza imminente. Di seguito una panoramica aggiornata, ordinata p

Articolo aggiornato il 28 dicembre 2025 – h 23.00
Continua

