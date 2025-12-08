8 Dicembre 2025
Musica italiana settimana 50/2025: Geolier annuncia il nuovo album, tour sold out e grandi live in Italia

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 50.

Musica Italiana settimana 50/2025: tutte le novità
Musica Italiana settimana 50. La settimana si apre tra nuove uscite, annunci discografici e un calendario live particolarmente fitto. In evidenza il ritorno di Geolier con il nuovo album in arrivo, mentre il panorama dei tour si arricchisce con aggiornamenti che toccano palasport, teatri e stadi per alcuni dei nomi più seguiti della scena italiana. Prosegue inoltre la stagione dei grandi appuntamenti internazionali, con artisti come Damiano David e Ludovico Einaudi impegnati in date sold out in Europa e oltre. In questa pagina trovate, giorno per giorno, tutte le principali notizie.

Articolo aggiornato il 8 dicembre 2025 – h 22.45
