1 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Musica italiana settimana 49/2025: tutti i cantanti in gara a Sanremo

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 49.

Settimana 49 si apre con la notizia più attesa dell’inverno: l’annuncio ufficiale del cast di Sanremo 2026, svelato da Carlo Conti durante il TG1. Attorno al Festival si muove tutto il resto: nuovi singoli in arrivo, album in lavorazione e un calendario live che continua ad allungarsi tra palazzetti, teatri e tournée europee. Nel frattempo, i tour della settimana portano movimento in tutta Italia e i progetti per il 2026 iniziano già a prendere forma. In questa pagina trovate, giorno per giorno, gli aggiornamenti principali.

Articolo aggiornato il 30 novembre 2025 – h 23.30
