Musica italiana settimana 41/2025. Piero Pelù

Musica italiana settimana 41.
Cosa succederà questa settimana? Questo articolo verrà aggiornato costantement con le notizie più importanti della setitmana.
Articolo aggiornato il 5 ottobre 2025 h 23.00
Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.
Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 41.
Musica italiana settimana 41.
Cosa succederà questa settimana? Questo articolo verrà aggiornato costantement con le notizie più importanti della setitmana.
Articolo aggiornato il 5 ottobre 2025 h 23.00
Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.