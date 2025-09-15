Musica italiana settimana 38.

Archiviati i Tim Music Awards all’Arena di Verona, la settimana si apre con una pioggia di novità. Sul fronte live spicca l’annuncio di Gigi D’Alessio, che nel 2026 terrà dieci concerti-evento alla Reggia di Caserta, mentre Il Volo tornerà nei palasport a dicembre 2026. In campo discografico, Giorgia ha presentato in anteprima Golpe, nuovo singolo in uscita il 19 settembre. Intanto Damiano David ha dato il via al suo World Tour da Varsavia, con nuove canzoni e un album speciale. Nella cronaca musicale, Francesco De Gregori riporta i suoi classici alla Reggia di Caserta per Un’estate da BelvedeRE.

Articolo aggiornato il 14 settembre 2025 h 22.00

