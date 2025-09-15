15 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
15 Settembre 2025

Musica italiana – Uscite, news e concerti della settimana 38/2025. Gigi D’Alessio, Giorgia, Il Volo

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 38.

News di Oriana Meo
musica-italiana-settimana-38-2025
Condividi su:

Musica italiana settimana 38.

Archiviati i Tim Music Awards all’Arena di Verona, la settimana si apre con una pioggia di novità. Sul fronte live spicca l’annuncio di Gigi D’Alessio, che nel 2026 terrà dieci concerti-evento alla Reggia di Caserta, mentre Il Volo tornerà nei palasport a dicembre 2026. In campo discografico, Giorgia ha presentato in anteprima Golpe, nuovo singolo in uscita il 19 settembre. Intanto Damiano David ha dato il via al suo World Tour da Varsavia, con nuove canzoni e un album speciale. Nella cronaca musicale, Francesco De Gregori riporta i suoi classici alla Reggia di Caserta per Un’estate da BelvedeRE.

Articolo aggiornato il 14 settembre 2025 h 22.00

Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
Logo ufficiale TIM Music Awards 2025 Arena di Verona 2

TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 3

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Carl Brave e Sarah Toscano nel duetto Perfect. Testo e significato del brano 4

Arriva un duetto estivo davvero inaspettato: Carl Brave e Sarah Toscano raccontano l’amore in "Perfect"
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 5

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono i TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona 6

TIM Music Awards 2025, premi e premiati: la prima serata tra esibizioni e sorprese all’Arena di Verona
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 7

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 8

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Renato Zero presenta L’ORAZERO, il nuovo album di inediti 10

Renato Zero annuncia “L’ORAZERO”: Un viaggio in 19 brani che raccontano fragilità, rinascita e nuove emozioni

Cerca su A.M.I.