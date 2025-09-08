Musica italiana – Uscite, news e concerti della settimana 37/2025. Salmo a Milano, Liga a Caserta, Damiano David in radio

Musica italiana settimana 37.

Il primo lunedì di settembre si apre con un weekend denso di musica e annunci: alla Reggia di Caserta tutto esaurito per Luciano Ligabue con La notte di Certe notti, mentre a Milano il Lebonski Park di Salmo ha trasformato Fiera Milano Live in un luna park musicale tra ospiti e scenografie. Sul fronte pop internazionale, Damiano David ha svelato il nuovo singolo Talk To Me con Tyla e Nile Rodgers, in uscita venerdì. In coda, i concerti del giorno con Clara e Eugenio Finardi.

