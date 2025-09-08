8 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
8 Settembre 2025

Musica italiana – Uscite, news e concerti della settimana 37/2025. Salmo a Milano, Liga a Caserta, Damiano David in radio

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 37.

News di Oriana Meo
musica-italiana-settimana-37-2025
Condividi su:

Musica italiana settimana 37.

Il primo lunedì di settembre si apre con un weekend denso di musica e annunci: alla Reggia di Caserta tutto esaurito per Luciano Ligabue con La notte di Certe notti, mentre a Milano il Lebonski Park di Salmo ha trasformato Fiera Milano Live in un luna park musicale tra ospiti e scenografie. Sul fronte pop internazionale, Damiano David ha svelato il nuovo singolo Talk To Me con Tyla e Nile Rodgers, in uscita venerdì. In coda, i concerti del giorno con Clara e Eugenio Finardi.

Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 5 settembre 2025, le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani 1

Pagelle nuovi singoli 5 settembre 2025: Annalisa e Mengoni da applausi, Tiziano Ferro torna molto bene e Vale Lambo...
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 2

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Sal Da Vinci live in Piazza del Plebiscito per “Stasera che sera! – Special Edition” (2025) 3

Sal Da Vinci in Piazza del Plebiscito con “Stasera che sera! – Special Edition”: il live andrà in onda prossimamente su Canale 5
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 4

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Collage dei nomi in gara a Sanremo 2026 secondo All Music Italia: Fedez, Marco Masini, California e altre sorprese 7

Sanremo 2026, i rumors di All Music Italia sui big: da Fedez con Marco Masini al (ri)debutto di California
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini live al PauParty 2025 a Faenza Ave Rico 9

Laura Pausini festeggia i 30 anni del suo fan club e promette: "Da oggi partono 2 anni di musica"
MTV Video Music Awards 2025, diretta dall’UBS Arena di New York con Lady Gaga, Bruno Mars e Mariah Carey 10

MTV VMAs 2025: dove vederli in diretta e nomination. Guida Lady Gaga, candidato anche Damiano David

Cerca su A.M.I.