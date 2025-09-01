Musica italiana – Uscite, news e concerti della settimana 36/2025. Arisa, Tommy Cash, l’incidente di Gualazzi

Musica italiana settimana 36.

Nuova settimana e weekend già pieno di spunti: al Teatro Greco di Taormina Arisa ha presentato l’inedito Nuvole e rilanciato un appello con Pace; Romina Falconi torna in radio con Sono felice e annuncia due live di settembre; il nostro incontro con l’eclettico Tommy Cash tra Eurovision, amore per l’Italia e un remix con Tony Effe; paura invece ad Agnone Cilento per il crollo di parte dell’impianto luci durante il concerto di Raphael Gualazzi, fortunatamente senza feriti. In chiusura, i concerti di lunedì 1° settembre.

Articolo aggiornato il 31 agosto 2025 h 12.00

