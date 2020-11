Musica contro le mafie 2020: ecco la giuria del concorso

Musica contro le mafie 2020 ha annunciato la giuria del concorso, arrivato alla sua undicesima edizione. Il 31 ottobre scorso si è chiuso il bando per le iscrizioni, che quest’anno sono state numerosissime raggiungendo il record assoluto.

I brani iscritti alla prima fase sono stati 709. Una commissione artistica interna ha realizzato una prima selezione, individuandone 310 da ammettere alla seconda fase. La classifica finale sarà il risultato della media dei voti di tre giurie: responsabile, social e studentesca.

La giuria responsabile di Musica contro le mafie 2020

La giuria responsabile è composta da:

Roy Paci – Artista e Produttore

Gianni Maroccolo – Artista e Produttore

Serena Brancale – Artista

Gabriella Martinelli – Artista

Roberta Rei – Giornalista e Conduttrice Le Iene

Roberta Bellesini Faletti – Presidente Biblioteca Astense Giorgio Faletti, Produttrice

Anna Bischi Graziani – Direttrice Artistica Premio Pigro

Angela Calvini – Giornalista, Critica Musicale Avvenire

Graziella Corrent – Direttivo Club Tenco

Daniela Serra – Ceo Exit Communication

Francesca Rispoli – Uff. Presidenza Libera (Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie)

Sergio Cerruti – Presidente A.F.I.

Claudio Agostoni – Direttore Programmi Radio Popolare Milano

Francesco Raiola – Giornalista, Capo Area Musica Fanpage.it

Dario Falcini – Giornalista, Direttore Rockit.it

Fausto Pellegrini – Vice Direttore Spettacolo Rai News 24

Francesco Vaccaro – Direttore Editoriale TuttoRock

Massimo Bonelli – Ceo ICompany, Art Director Primo Maggio Roma

Vincenzo Russolillo – Presidente Gruppo Eventi – Casa Sanremo

Giuseppe Pipitone – Resp. TimMusic

Alessandro Angrisano – Presidente A.C.E.P.

Roberto Granata – Vice Direttore Banda della Polizia di Stato

Luca Li Voti – Responsabile Festival KeepOn Live

Gianni Raimondi – Coord. Uno Maggio Libero&Pensante Taranto

Gennaro de Rosa – Presidente e Dir. Artistico Musica contro le mafie

La musica supera i confini

Il concorso Premio Musica contro le mafie sostiene e valorizza la musica per la diffusione di buone idee e buone prassi. L’edizione di quest’anno, in equilibrio tra reale e virtuale, vuole dimostrare che la musica si può fare da ogni luogo del pianeta abbattendo o superando ogni confine fisico. Il significato della manifestazione è racchiuso negli hashtag #ilmondoècasanostra e #livefromeverywhere.

Il concorso, organizzato dall’Associazione Musica contro le mafie della rete di LIBERA fondata da Don Luigi Ciotti, vuole selezionare realtà artistiche con una spiccata sensibilità per i temi sociali e anti-mafia. Grazie al sostegno di importanti partner, contribuisce alla crescita artistica ed offre premi utili all’accrescimento professionale. Mette in palio concerti in Italia e in Europa, esibizioni in importanti manifestazioni, showcase, premi speciali per la realizzazione di produzioni artistiche.

Musica contro le mafie 2020: i premi

Il vincitore assoluto del concorso si aggiudicherà un Premio di € 10.000,00 per l’organizzazione di un Tour. Questo riconoscimento viene dal bando premi e concorsi di Nuovo Imaie grazie alla legge 93/92. Inoltre, si aggiudicherà anche:

– 2 Concerti retribuiti in Europa: Lille (Francia) – Bruxelles (Belgio) grazie alla partnership con Smart;

– Esibizioni sul palco dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto 2021; presso Casa Sanremo 2021; e sul palco della giornata nazionale della legalità di Palermo 2021, con brano ri-arrangiato ed eseguito dall’orchestra della Polizia di Stato;

– Tour all’interno dei Festival del Circuito Keepon Experience.

Saranno poi assegnati alcuni premi speciali, tra cui la possibilità di partecipare direttamente alle fasi finali live del contest 1MNEXT e quindi di aggiudicarsi uno slot per il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma 2021. Ed ancora, la Menzione Speciale del Club Tenco e il Premio Officine Buone, che darà la possibilità di fare un tour in una serie di Strutture Ospedaliere ed essere ospiti della Finale Nazionale di Special Stage 2021. Inoltre, verrà assegnata una borsa di produzione o studio grazie ad ACEP e Unemia.

Premio Once Upon a Star, dedicato a John Lennon

Novità assoluta di questa edizione è il premio Once Upon a Star, con la collaborazione di TIMMUSIC, riservato ai 10 finalisti. In occasione del 40° anniversario della sua morte, Musica contro le mafie ha deciso di celebrare John Lennon. I 10 finalisti saranno chiamati, oltre ad eseguire il loro brano, a interpretare una cover del suo repertorio che sarà assegnata dall’organizzazione. TIMMUSIC sceglierà il vincitore.

I 10 finalisti di Musica contro le mafie 2020 sono selezionati dalla Giuria Responsabile (45% di influenza), quella Social (20%) e dalla giuria Studentesca (35%) composta da studenti del circuito dell’U.d.S. Unione degli Studenti e Libera Scuola & Formazione. La scelta sarà effettuata tra l’1 e il 22 novembre 2020. I 10 finalisti passeranno alle fasi Live, che si terranno a Cosenza nella seconda settimana di dicembre 2020.